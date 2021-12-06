Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Anket sonuçlarına göre işçi mi yoksa işveren mi dikkate alındığı görülecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının ardından ilk rakamlar belli oldu. İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret görüşmeleri sürüyor. İşçi sendikaları 3.750-4000 TL'lik teklifi, İşveren sendikaları ise 3.500-3.750 TL'lik teklifi uygun gördü. Asgari Ücret zam görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, tarihin en büyük zammı olacağı belirtilmişti. Kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

İkinci toplantı 7 Aralık Salı saat 14.00’te TÜRK-İŞ’te,üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe 10.00’da TİSK’te gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret bekar işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde İSE net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.



