Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? Açıklamalar peş peşe geldi!

Asgari ücret zammı son zamanların en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, maaş zammının netleşmesini bekliyor. Altı aylık enflasyon netleştiğinde, asgari ücretle beraber yeni maaşlar da şekillenecek. Bilindiği üzere asgari ücret zammı, geçen yıl üç toplantının yapılması sonucunda belirlenmişti. Asgari ücret zammı önümüzdeki yıla kadar beklenecek. Peki asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2023 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını ifade etti ve şu ifadeleri kullandı: "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız."

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında yapılacak asgari ücret görüşmeleri için toplantı tarihleri belli oldu. Buna göre asgari ücret tespit komisyonu, 7-8-9- Aralık 2022 tarihlerinde toplanacak. Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, aralık ayında üç defa toplanacak. Ardından işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğiyle bir araya gelecek.

"ENFLASYONUN ALTINDA EZDİRMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay fiyat artışlarının bilincinde olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide sorunlar yok mu? Var tabi ki. Bunun da bilincindeyiz. Fiyat artışlarının bilincindeyiz. Bununla mücadele ediyoruz. İlk etapta aldığımız karar; enflasyonun altında vatandaşımızı ezdirmeme kararıdır ve bunun gereğini yapıyoruz. Gerek çalışan sabit gelirli vatandaşımıza, gerek çiftçimize, esnafımıza, sanayicilerimize imkanlarımız dahilinde elimizden gelen her türlü katkıyı vermeye çalışıyoruz.

Enflasyonun altında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz Bu anlamda asgari ücret dahil yine yıl sonunda gerekli düzenlemeleri yapıyor olacağız. Sahaya çıktığımızda EYT ana konularımızdan biriydi, çözüm gelmek üzere. Süre de fazla kalmadı, yakında onu da hep birlikte göreceğiz"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları ifadeleri sarf etmişti: "Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı çalışmalarını tamamlayacak. Asgari ücret için ortaya çıkan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararını verdikten sonra asgari ücret zammı belli olacak.

ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere asgari ücret zammını enflasyon oranları belirleyecek. Dikkate alınacak olan 6 aylık enflasyon verisinde ilk 4 ay açıklandı. Aralık ayının başlarında, kasım ayı enflasyon rakamları da belli olacak.

Asgari ücret zammı ile emekli, memur maaşları, yardım ödemeleri de artış gösterecek. Şu ana kadar açıklanan enflasyon oranları ile yüzde 45-47 oranında zam gelmesi halinde 7 bin 500 - 8 bin net ücret gündemde yer alıyor.

