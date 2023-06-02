Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücret Temmuz zammının ne zaman belli olacağı ve ne kadar olacağına dair araştırmalar yoğunlaştı. Milyonlarca çalışan heyecanla ara zammı bekliyor. Ocak zammı ile net 8.506 TL olan asgari ücret yılın ikinci yarısı için yeniden değerlendirilecek. 6 aylık enflasyon rakamlarının etkili olacağı oran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı sonrası kamuoyuna duyurulacak. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne kadar zam yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Sabah Gazetesi'nden Mete Dirice'nin haberine göre, Türkiye seçimlerinin geride kalması ile gözler Meclis’in açılır açılmaz atacağı adımlara çevrilmiş durumda. Yeni kabinenin kurulmasının hemen ardından asgari ücret, memur ve emekli zammı için ivedilikle harekete geçilecek.

TEMMUZ 2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu haziran ayında yeniden toplanacak ve uzlaşma müzakerelerini yürütecek. Bakanlık şimdiden optimum asgari ücretin tespit edilmesi için TÜİK'in verilerine destek olacak anket ve benzeri saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Asgari ücret tespit edilirken, işçi tarafını temsilen TÜRK-İş talep ettiği rakamı, TİSK verebileceği rakamı belirtecek. Taraflar ellerindeki verileri masaya yatıracak. Burada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in dile getirdiği ‘500 dolar’lık bir alım gücü kritik alt sınır olarak dikkat çekiyor. Yeni asgari ücretin bir refah payı ile yüzde 30-35 arasında artmasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

