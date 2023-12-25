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Asgari ücret zammı öncesi TÜİK açıkladı: 11.402 TL en düşük maaştı! Türkiye’de kişi başı aylık ortalama kazanç 12.450 TL oldu

25.12.2023 11:39 | Son Güncelleme:
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Türkiye’de milyonlar 2024 asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. 11.402 TL olarak Temmuz ayından bu yana hesaplara yatan net asgari ücretin 2024’te ne olacağı merak edilirken TÜİK 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri’nde çalışanların aldığı ücretlere ilişkin detaylar ortaya çıktı. Buna göre geçen yıl kişi başı aylık ortalama kazanç 12 bin 450 TL olarak gerçekleşti. TÜİK'in raporuna göre en fazla kazanç ise sigorta ve finans sektörlerinde.

Asgari ücret zammı öncesi TÜİK açıkladı: 11.402 TL en düşük maaştı! Türkiye’de kişi başı aylık ortalama kazanç 12.450 TL oldu

2022 yılında net asgari ücret Ocak-Haziran arasında 4.253,4 TL, Temmuz-Aralık arasında 5 bin 500 TL olmuştu. 2023 yılı ilk 6 ayı için bu rakam 8.506 TL olarak uygulanmış, yılın ikinci yarısında net asgari ücret 11.402 TL’ye yükseltilmişti. Yıl sonunun gelmesi ile milyonlar 2024 asgari ücret zammı için oranları ve rakamları konuşurken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kazanç Yapısı İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, aylık ortalama kişi başı kazanç günümüzde uygulanan net ve brüt asgari ücretin arasında kalarak 12 bin 450 TL oldu.

Asgari ücrette karar haftası Asgari ücrette karar haftası

2022 Kasım ayı referans alınarak yapılan bu çalışmada toplamda aylık ücretli çalışılan saat 201,3 olarak gerçekleşti. Sonuçlar incelendiğinde erkekler için aylık ücretli çalışılan saat 206,3 olarak gerçekleşirken kadınlarda aylık ücretli çalışılan saat 191,0 olarak gerçekleşti.

Saatlik ortalama brüt ücret-maaş toplamda 55,4 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler 2022 yılında saatlik ortalama 54,4 TL brüt ücret-maaş alırken, ücretli çalışan kadınlar 2022 yılında saatlik ortalama 57,4 TL brüt ücret-maaş aldı.

TÜRK LİRASI (290)

YILLIK ORTALAMA BRÜT KAZANÇ 144 BİN 390 TL

2022 yılı aylık ortalama kişi başı brüt ücret-maaş toplamda 11 bin 143 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler aylık ortalama 11 bin 233 TL kişi başı brüt ücret-maaş alırken, kadınlar aylık ortalama 10 bin 961 TL brüt ücret-maaş aldı.
Aylık ortalama kişi başı kazanç toplamda 12 bin 450 TL olarak gerçekleşti. Ücretli çalışan erkekler için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 487 TL olurken, kadınlar için aylık ortalama kişi başı kazanç 12 bin 376 TL oldu.

Kazanç Yapısı İstatistikleri sonuçlarına göre, 2022 yılında yıllık ortalama brüt kazanç 144 bin 390 TL oldu. Bu değer, erkeklerde 147 bin 446 TL ve kadınlarda 138 bin 366 TL oldu.

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EN FAZLA YÜKSEK ÖĞRETİM GÖRENLER KAZANDI

Kazanç düzeylerinin hem erkeklerde hem de kadınlarda eğitim durumu ile doğru orantılı olarak yükseldiği görüldü. Eğitim durumuna göre en yüksek yıllık ortalama brüt kazancı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde etti. Bu eğitim düzeyinde yıllık ortalama brüt kazanç erkeklerde 207 bin 112 TL, kadınlarda ise 171 bin 568 TL oldu.

En yüksek yıllık ortalama brüt ücret-maaşı yükseköğretim eğitim düzeyine sahip olanlar elde ederken, bu eğitim düzeyinde erkeklerin brüt ücret-maaşı 175 bin 463 TL, kadınların ise 145 bin 387 TL olarak gerçekleşti.

ASGARİ (3)

FİNANS VE SİGORTA ZİRVEDE

Ücretli çalışanların brüt kazançları, ekonomik faaliyet ayrımında incelendiğinde, en yüksek yıllık ortalama brüt kazanç 293 bin 511 TL ile finans ve sigorta faaliyetlerinde oldu. Bu ekonomik faaliyeti, 284 bin 842 TL ile bilgi ve iletişim ve 229 bin 108 TL ile kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor faaliyetleri izledi.

En düşük yıllık ortalama brüt kazançlar ise sırasıyla 99 bin 290 TL ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 102 bin 109 TL ile gayrimenkul faaliyetleri ve 104 bin 768 TL ile inşaat sektörlerinde oldu.

Ekonomik faaliyet sınıflamasına göre kadın çalışanların yıllık ortalama brüt kazancı ulaştırma ve depolama faaliyetinde 213 bin 810 TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı faaliyetinde 206 bin 633 TL ve gayrimenkul faaliyetlerinde 104 bin 387 TL ile bu sektörlerdeki erkek çalışanların yıllık ortalama brüt kazancının üzerinde gerçekleşti.

MEMUR (4)

EN AZ KAZANDIRAN SEKTÖRLER

En yüksek yıllık ortalama brüt kazancı 276 bin 507 TL ile yöneticiler meslek grubunda çalışanların elde ettiği görüldü. Bu meslek grubunu 200 bin 195 TL ile profesyonel meslek mensupları izledi. En düşük yıllık ortalama brüt kazanç ise 94 bin 849 TL ile nitelikli tarım, ormancılık ve su ürünleri çalışanları grubunda gerçekleşti.


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