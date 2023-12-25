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  4. SON DAKİKA: Asgari ücret 2024 rakamı için karar haftası: 'Maksimum' 18.245 bin TL'ye karşı 33 bin TL! En düşük memur maaşı ve asgari ücret arasındaki farka dikkat çekti: 'Önümüzdeki dönemde...'

SON DAKİKA: Asgari ücret 2024 rakamı için karar haftası: 'Maksimum' 18.245 bin TL'ye karşı 33 bin TL! En düşük memur maaşı ve asgari ücret arasındaki farka dikkat çekti: 'Önümüzdeki dönemde...'

25.12.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Asgari ücret 2024 yılı için belli oluyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu yeni asgari ücret rakamının Cuma gününe kadar açıklanacağını duyurmasıyla heyecan daha da arttı. Gözler bir kez daha TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümetin yapacağı asgari ücret 3. toplantısına çevrildi. Asgari ücret ne kadar olacak? sorusu merak edilirken dikkat çeken bir yorum geldi. Memur maaşı ile asgari ücret arasındaki farka dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların kamuya yönelebileceğini kaydetti.

SON DAKİKA: Asgari ücret 2024 rakamı için karar haftası: 'Maksimum' 18.245 bin TL'ye karşı 33 bin TL! En düşük memur maaşı ve asgari ücret arasındaki farka dikkat çekti: 'Önümüzdeki dönemde...'

Son dakika haberi… Asgari ücret 2024 için karar haftasına girildi. 7 milyon çalışanı doğrudan tüm çalışanları dolaylı yoldan etkileyecek yeni asgari ücret için TÜRK-İŞ, TİSK ve hükümet bir kez daha bir araya geliyor. Peki ilk kez rakamın konuşulacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak,kaç TL? İşte asgari ücret son dakika haberleri…

TÜRK LİRASI (266)

GÖZLER ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISINDA

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 3. Toplantı tarihi henüz belli değil. Ancak 3. Toplantının hafta başında Salı ya da Çarşamba günü yapılabileceği öğrenildi.

İLK RAKAMLAR MASAYA GELİYOR

  1. toplantı uzlaşma toplantısı olarak dikkat çekerken ilk iki toplantıda dile getirilmeyen rakam ilk kez somut olarak masaya gelecek. Burada işverenin aklındaki rakamı paylaşacağı belirtiliyor.

TÜRK LİRASI (243)

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İşçi ve işveren tarafı görüşmelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai kararın devam eden pazarlıkların ardından açıklanması öngörülüyor. Konuya ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamada ise yeni asgari ücretin Cuma gününe kadar açıklanacağı belirtildi.

Asgari ücret 4. Toplantısı öncesi yılın son Kabine Toplantısı’nın da bu hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabine’de asgari ücrete refah payı konusunun gündeme geleceği ifade ediliyor. Kabine’nin ise 27 Aralık Çarşamba günü saat 15.30'da yapılması bekleniyor.

TÜRK LİRASI (240)

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Enflasyon için rakamlar artık çok net! Merkez Bankası 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 oldu. Böylece 6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 37,76 olarak hesaplanıyor. Burada bazı senaryolar bulunuyor. Buna göre asgari ücret 2024 rakamının yüzde 40 artış ile 15.962 TL’ye işverene maliyetinin ise 22.066 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Yüzde 45 artış ile 16.533 TL ve işverene maliyeti 22.854 TL, yüzde 50 artış ile 17.103 TL ve işverene maliyetinin 23.642 TL olması ihtimalleri söz konusu.

TÜRK LİRASI (351)

YÜZDE 38+22 FORMÜLÜ

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, “En az yüzde 12 refah payı verildiği takdirde yüzde 38+12 yüzde 50’lik bir zamla 17.104 TL olabilir. Benim maksimum beklentim yüzde 38+22 refah payı ile 18.245 TL. Çünkü enflasyonla mücadele kapsamında maksimum bu yapılabilir” ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI (319)

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI İÇİN YENİ ÖNERİ

Asgari ücreti belirleme sürecinde şirketlerin karlılık paylarının değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Doç. Dr. Ata Özkaya, “Enflasyon muhasebesi yapılmadığı için firmaların karlılık oranları tam olarak ortaya çıkmadığından dolayı pazarlık gücü ancak, beklenen enflasyon ya da TÜRK-İŞ’in açlık sınırı gibi seviyelerde oluşturuğunu görüyoruz. Şirketlerin karlılık paylarının baz alınması gerektiğini düşünüyorum. ABD’de geçtiğimiz ay sendikaların pazarlıklarında şirket karlılıkları masaya getirildi ve iş gücü ücret artışı yüzde 25-30 arasında alınabildi. Yoksa özellikle otomotiv firmaları bu artışı vermeyecekti. Asgari ücretin ülkemizde genele yayılmış olması, asgari ücretin yüzde 5-10 üzerinde çalışan nüfusun daha geniş bir dağılıma yayılıyor olması iş gücünde büyük yapısal sorunlara götürecek” ifadelerini kullandı.

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MEMUR MAAŞI ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINA YÜKSELECEK

Memur maaşları ile asgari ücret arasındaki ücret farklılığına dikkat çeken Doç. Dr. Ata Özkaya, “Ücret farkının oluşması vatandaşlarda önümüzdeki dönem çoğunluğunun kamuda çalışmak istemesine yol açacak. Bu da 6 milyona yaklaşmış kamu çalışınının sayısının artmasına sebep olabilir” dedi.

Bilindiği üzere 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşı 2023'te 22 bin 17 liraya çıkarılarak nominal olarak 56 kat, reel olarak da yüzde 266 oranında artmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ocak 2024 memur zammı için yüzde 50 seviyelerinde bir artış gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Böylece yeni en düşük memur maaşının 33.025 TL olması bekleniyor. Bu da asgari ücret için en çok konuşulan ihtimal olan 17.103 TL’nin 2 katına denk geliyor.


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