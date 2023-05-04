ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Tüm veriler o rakamı işaret etti! Erdoğan duyurdu: Enflasyonun yanında refah payı artışı kesinleşti

Son dakika: Asgari ücret zammı 2023 Temmuz için ne kadar olacak? diye merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan son dakika açıklaması geldi. TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamlarını işaret eden Erdoğan, enflasyonun yüzde 43'e düştüğünü ve daha da düşeceğini belirterek, "Çarşı pazardaki pahalılığı yine biz aşarız. Refah kaybını telafi ediyoruz" dedi. Erdoğan, Temmuz’da maaşlara zam sinyali vererek, "Çalışanları ve emeklileri daha da rahatlatacağız" açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU HAZİRAN’DA TOPLANACAK

Şimdi tüm gözler Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanacağı Temmuz ayına çevrildi. Tıpkı emekli ve memurlar gibi bu yıl da Temmuz’da ara zam alacak milyonlarca asgari ücretli çalışan, yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ise 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanacağı Temmuz ayı öncesi toplanacak. Haziran ayında işçi, işveren ve hükümetten oluşan komisyonu uzlaşma müzakereleri yürütecek. Bakanlık şimdiden saha çalışmalarıyla TÜİK'in verilerini destekleyen saha çalışmalarını gerçekleştiriyor.

EN DÜŞÜK ZAM ORANI BELLİ OLDU

Nisan ayı enflasyon rakamları sonrası 4 aylık rakamlar netleşti. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 15,21 oldu. 4 aylık kesinleşen enflasyonun belli olmasıyla asgari ücrete de en az yapılacak zam oranı netleşmişti. Böylece yüzde 8.506 TL olan net asgari ücret şimdiden 9.799 TL olarak hesaplandı.

ASGARİ ÜCRET 2023 NE KADAR OLACAK?

Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, 6 aylık enflasyon rakamlarının ise kuvvetle muhtemelen yüzde 21,43-26,61 aralığında olması bekleniyor. Refah payı ile dikkate alındığında asgari ücret zammı için 3 formül öne çıktı. Birinci seçenek yüzde yüzde 25 zam formülü. İkinci seçenek yüzde 30 üçüncü seçenek de yüzde 35 oldu.

TÜM MAAŞLARA VERGİ AYARI GELİYOR

çalışanların maaşlarına vergi ayarı yapılarak alım gücünün artırılması hedeflenecek. Yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in görüşleri alınarak taslak çalışmalar yapılıyor.

Yüzde 25 formülü

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 25 zam yapılması durumunda net ücret 10.633 TL brüt ücret ise 12.510 TL olacak.

Yüzde 30 formülü

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 zam yapılması durumunda net ücret 11.058 TL brüt ücret ise 13.010 TL olacak. Böylece enflasyonun üzerinde zam belirlenerek, yeni ekonomi modelinin meyvelerinden olan milli gelir artışları tabana yayılacak.

Asgari ücret 2022 Temmuz zammı da yaklaşık yüzde 30 civarında yapılmıştı.

Yüzde 35 formülü

Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 35 zam yapılması durumunda net ücret 11.475 TL brüt ücret ise 13.500 TL olacak. Bu durumda Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına Ocak 2023 döneminde verilen refah payına benzer bir uygulama söz konusu olacak.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON DOKUNUŞU ERDOĞAN YAPACAK

İşçi, işveren ve hükümettin 5'er kişilik ekibinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak ve ön görüşmelerini yapacak. 6 aylık enflasyon rakamlarının önemli bir kıstas olacağı son toplantı sonrası uzlaşılan rakam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayının ardından yeni asgari ücret için yasal düzenleme süreci başlayacak.



