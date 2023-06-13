FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Ara zam ne zaman açıklanacak? İlk toplantı bugün!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Ara zam ne zaman açıklanacak? İlk toplantı bugün!

13.06.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı konusunda son dakika açıklamasının bugün gerçekleştirilecek kritik toplantı sonrası yapılması bekleniyor. Rakamın belirlenmesi için ilk toplantı gerçekleştirilecek. Toplantıya; hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyeler katılacak. Peki, asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Asgari ücret ara zam ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Ara zam ne zaman açıklanacak? İlk toplantı bugün!

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, kıdem, iş göremezlik ödeneği, ihbar gibi birçok kalemi etkileyecek. Toplantı saat 16.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak. İşveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek, işçi kesimi için TÜRK-İŞ toplantıda olacak. Birçok kişi internette "2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, asgari ücret zammında son durum...

3

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret zammı için ilk toplantı 13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı görüşecek.

Bilindiği üzere konuya dair işçi tarafından ilk açıklama DİSK'ten gelmişti. DİSK 16 bin liraya işaret edilmişti. İşveren ise 'enflasyon farkı' önerisinde bulunmuştu.

"Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu açıklamayı yaptı:

"Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz"

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini bugün (13 Haziran 2023 Salı) gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 16.00'da yapılacak.

asgari ücret tespit komisyonu toplantısı

TÜM GÖZLER ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında hem işçi tarafı hem de işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin en büyüğü olacak: Bingöl'de 300 milyon tonluk keşif! 10 bin kişiye istihdam, cari açığa 600 milyon dolarlık katkı...Türkiye'nin en büyüğü olacak: Bingöl'de 300 milyon tonluk keşif! 10 bin kişiye istihdam, cari açığa 600 milyon dolarlık katkı...
SGK ve Bağ-Kur için emeklilik sisteminde yeni düzenlemeSGK ve Bağ-Kur için emeklilik sisteminde yeni düzenleme
'Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar''Asgari ücreti 12 bin TL yapacaklar'
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Esra Erol'un kocası evlenen Caner Toygar'a bakın ne taktı! Olay olan tören

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Gece yarısı bombası! Enner Valencia formayı giydi, pozunu verdi

Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı!

Sıfır otomobile gelen zamda gerçek çok başka çıktı!

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Asgari ücret için kritik gün! "İşimize gelmeyen bir rakam olursa..."

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı

Herkes asgari ücret zammını konuşuyor! %20 artarsa 10.280, %25 artarsa 10.633 TL...

Herkes asgari ücret zammını konuşuyor! %20 artarsa 10.280, %25 artarsa 10.633 TL...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

Nükleer sırlar dahil ulusal belgeleri evinin banyosunda saklamış

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Mucizenin fotoğrafı! Uçak kazasından 40 gün sonra böyle bulundular

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.