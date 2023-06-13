ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA: Asgari ücret 2023 ne kadar olacak, kaç TL? Ara zam ne zaman açıklanacak? İlk toplantı bugün!

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammı işsizlik maaşı, sosyal yardımlar, emzirme yardımı, 65 yaş aylığı, staj ücreti, kıdem, iş göremezlik ödeneği, ihbar gibi birçok kalemi etkileyecek. Toplantı saat 16.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılacak. İşveren kesimini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek, işçi kesimi için TÜRK-İŞ toplantıda olacak. Birçok kişi internette "2023 asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, asgari ücret zammında son durum...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret zammı için ilk toplantı 13 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak ara zammı görüşecek.

Bilindiği üzere konuya dair işçi tarafından ilk açıklama DİSK'ten gelmişti. DİSK 16 bin liraya işaret edilmişti. İşveren ise 'enflasyon farkı' önerisinde bulunmuştu.

"Asgari ücret müzakereleri başlayacak. Yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirilecek ve uzlaşmayla sonuçlandırılacak" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise şu açıklamayı yaptı:

"Bir uzlaşmayla bir sonuç çıkacak. Detayları tartışmanın bir anlamı yok. Bu müzakerelerin sonucu için şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana felsefesi hep şu olmuştur: Çalışanları enflasyona ezdirmemek, her zaman onların yanında olmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu temel bir ilkesidir. Yeni bir hadise değildir. İktidara geldiğimiz günden beri hep bu politikayı izledik. Bundan sonra da aynı doğrultuda devam edeceğiz"

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranı konusunda ilk görüşmesini bugün (13 Haziran 2023 Salı) gerçekleştirecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı saat 16.00'da yapılacak.

TÜM GÖZLER ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISINDA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında hem işçi tarafı hem de işveren tarafı talep ve tekliflerini iletecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak.

