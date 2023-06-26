Asgari ücret zammı sonrası ortaya çıktı! 12.734 lira daha az vergi ödenecek: Brüt ücret üzerinden maaş alanları da ilgilendiriyor…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz 2023 dönemi için net asgari ücret rakamının 11.402 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Brüt asgari ücret rakamından işçi payı olarak 1.878 lira sigorta primi, 134 lira da işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren maliyeti olarak ise 2.079 lira sigorta primi, 268 lira da işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece 11.759 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 4.002 lira artarak 15.761 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRETLİYE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

Sabah’ın haberine göre, asgari ücretli bir çalışan için gelir vergisi istisnası Temmuz ayında 1710 lira, Ağustos'ta 1.903 lira, Eylül ve yılın kalan her bir ay için 2.280 lira olacak. Böylece yılsonuna kadar gelir vergisi istisnası 12.734 lira olacak. Aylık 101,82 lira damga vergisi istisnası da yılsonuna kadar 610 lirayı bulacak. Böylece vergi dışı kalacak asgari ücret tutarı 13.344 lirayı bulacak. Asgari ücrete kadar olan kazançlar vergi dışı kaldığı için milyonlarca çalışan, yılın kalanında daha az vergi ödeyecek. İşçi, memur ücretle çalışanlar için ödenen gelir vergisi ve damga vergisi temmuz ayından sonraki dönemde azalacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Milyonların yeni zamlı maaşı 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere uygulanacak. Asgari ücretle çalışanlar yeni tutar üzerinden ilk ücretlerini 31 Temmuz sonrasında alacaklar.

ASGARİ ÜCRETTE VERGİ İSTİSNASI NASIL HESAPLANIYOR?

Ocak 2022 yılından bu yana işçi, memur tüm çalışanların kazançlarının asgari ücrete kadar olan kısmı gelir, damga vergisinden istisna tutuluyor. Çalışanın tabi olduğu vergi dilimine göre ilgili aydaki kazancının gelir vergisi hesaplanacak. Hesaplanan vergiden, asgari ücret için ödenmesi gereken gelir vergisi ve damga vergisi mahsup edilecek. Kalan vergi tahsil edilecek. Ağustos ayından itibaren çalışanların gelir vergisine uygulanacak istisna tutarı artacak. Brüt asgari ücretten yüzde 15 sigorta primi kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutara yüzde 15 gelir vergisi uygulanarak gelir vergisi tutarı bulunuyor. Asgari ücretli çalışanın Temmuz ayında 1.710,35 lira olan gelir vergisi istisna tutarı Ağustos'ta 1.902,62 lira, sonraki aylarda 2.280,47 liraya çıkacak. Vergi istisnası daha yüksek ücretlilerde de avantaj sağlıyor. Bu indirim yüksek ücretlilerin vergi hesabında da eksi olarak dikkate alınırken, ücret bordrolarında daha az vergi hesaplanacak.

İSTİSNADA İKRAMİYE VE PRİM DETAYI

İstisna aynı ayda yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerin toplamına bir kez uygulanacak. Maaş ödemesiyle aynı dönemde yapılan prim, ikramiye, huzur hakkı, mesai ücreti, döner sermaye ücreti, ek ders ücreti gibi ödemeler de dikkate alınarak istisna uygulanacak.

İKİ İŞTE VEYA PART-TIME ÇALIŞANLARIN DURUMU

Birden fazla işverenden ücret alanın vergi istisnası sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak. Örneğin, bir işverenden 16 bin lira, ikincisinden 14 bin lira ücret alan sadece 15 bin lira aldığı ücret için vergi istisnasından yararlanacak. Diğer işverenden aldığı ücretin tamamı veriye tabi tutulacak. Yıllık beyanname verilmesi gerektiği durumda da istisnadan faydalanılabilecek. Kısmi zamanlı çalışıp, tam zamanlı çalışmayan, taksici, dolmuşçu, terzi, kuaför gibi basit usule tabi mükelleflerin yanında çalışanlar da istisnadan yararlanacak.

Serbest, teknoloji bölgeleri, Ar-Ge Kanunu kapsamında uygulanan teşviklerde çalışanların ücretlerine öncelikle istisna uygulanacak, istisna sonrası kesilen vergi tutarı işveren lehine muhtasar beyannamede tahakkuktan terkin edilecek.

BRÜT ÜCRET ÜZERİNEN MAAŞ ALAN HERKES YARARLANACAK

Asgari ücrette yapılacak artışla brüt ücretle çalışanların eline geçen net ücret, gelir vergisi ve damga vergisinde sağlanacak aylık avantaj tutarında artacak. Net ücretle çalışanların eline geçen ücret ise değişmeyecek. Bu işçiler için sağlanan vergi avantajından işveren yararlanacak. Memurların kazançlarının büyük kısmı vergi dışı bırakılıyor. Asgari ücretteki artış, yıl içindeki vergiye tabi kümülatif kazanç tutarı 70 bin lirayı aşan memurların maaşlarında artış sağlayacak.



