Asgari ücret zammı sonrası "Teker teker ifşa edeceğiz" çıkışı! CHP lideri Özel: Emekçiyi, çalışanını ezenleri ilan edeceğiz

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşma gerçekleştirdi. Özel'in gündeminde başlıca yeni asgari ücret ve Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü vardı.
"MİLLETİ 1 YILDA YOKSULLUĞA MAHKUM ETTİLER"
Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:
"‘SURİYE'DE ZAFER YAŞATTIK’ DİYENLER ASGARİ ÜCRETLİYE HEZİMETİ YAŞATTILAR"
- Milletin zafer mafer gördüğü yok. Suriye’ye fethe gidenler, ‘Zafer yaşattık’ diye gidenler asgari ücretliye hezimeti yaşattılar. TÜRK-İŞ o masaya gitmedi çünkü işverenle devlet anlaşmış, dediği ücreti masaya dayatıyor. TÜRK-İŞ’in kararından memnunuz.
"TEKER TEKER İFŞA EDECEĞİZ"
TÜİK'E 'PİNPON TOPU' YANITI
- TÜİK bana laf yetiştirmekle uğraşıyor. Sepetten pinpon topu çıkmış peki, ne varmış? Futbol topu varmış. Bunu mu yiyor asgari ücretli? Özür diliyorum TÜİK'ten, pinpon topu yemiyorlar, futbol topu yiyorlar".Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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