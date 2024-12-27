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Asgari ücret zammı sonrası "Teker teker ifşa edeceğiz" çıkışı! CHP lideri Özel: Emekçiyi, çalışanını ezenleri ilan edeceğiz

27.12.2024 14:10
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Son dakika haberi: Asgari ücret zammı siyasetin gündemindeki yerini koruyor. Zammı düşük bulan CHP lideri Özgür Özel bir yandan iktidara yüklenirken "Erdoğan’ın yaptığını fırsat bilip emekçiyi, çalışanını ezeni ifşa edeceğiz, teker teker ilan edeceğiz" mesajıyla dikkat çekti.

Asgari ücret zammı sonrası "Teker teker ifşa edeceğiz" çıkışı! CHP lideri Özel: Emekçiyi, çalışanını ezenleri ilan edeceğiz

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşma gerçekleştirdi. Özel'in gündeminde başlıca yeni asgari ücret ve Türkiye'deki Suriyelilerin dönüşü vardı.

"MİLLETİ 1 YILDA YOKSULLUĞA MAHKUM ETTİLER"

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

  • CHP iktidar olsa Suriye göç sorununu nasıl yönetecek biliyor.

  • Erdoğan'ın başının üstünde oturanlar bu milletin ekmeğinin ve aşının üstünde oturuyor. Erdoğan yoksullara sürekli “Açsın, işsizsin ama biraz daha sabretmelisin” diyor. Bunlar milleti 1 yılda yoksulluğa mahkum etti.

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"‘SURİYE'DE ZAFER YAŞATTIK’ DİYENLER ASGARİ ÜCRETLİYE HEZİMETİ YAŞATTILAR"

  • Milletin zafer mafer gördüğü yok. Suriye’ye fethe gidenler, ‘Zafer yaşattık’ diye gidenler asgari ücretliye hezimeti yaşattılar. TÜRK-İŞ o masaya gitmedi çünkü işverenle devlet anlaşmış, dediği ücreti masaya dayatıyor. TÜRK-İŞ’in kararından memnunuz.

"TEKER TEKER İFŞA EDECEĞİZ"

  • Erdoğan’ın yaptığını fırsat bilip emekçiyi, çalışanını ezeni ifşa edeceğiz, teker teker ilan edeceğiz.

  • Verdiği asgari ücret kendi gelmeden önce 7 çeyrek altın alıyordu, 1 Ocak’ta altın fiyatı aynı kalırsa sadece 4 buçuk çeyrek altın alacak.

TÜİK'E 'PİNPON TOPU' YANITI

  • TÜİK bana laf yetiştirmekle uğraşıyor. Sepetten pinpon topu çıkmış peki, ne varmış? Futbol topu varmış. Bunu mu yiyor asgari ücretli? Özür diliyorum TÜİK'ten, pinpon topu yemiyorlar, futbol topu yiyorlar".Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Özgür Özel
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