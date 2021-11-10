Asgari ücret zammına enflasyon farkı! Hesaplamalar tek tek yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından milyonlarca işçi, asgari ücret hesaplamları için gözünü kulağını gelecek zam haberine dikti. Kasım ve aralık verilerinin açıklanmasının ardından net rakam ortaya çıkacak. 4 aylık veri üzerinden yapılan hesaplamalarla tahmin edilen veriler şöyle…

ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON FARKI

Şu anda brüt 3.577,5 TL net 2.825,9 TL olan asgari ücret, 2022 yılı başında zamlanacak. Zamlar ise TÜİK’İn 2021 yılı son 6 aylık enflasyon verisini açıklamasının ardından belli olacak. Son 10 yıllık asgari ücret rakamlarına baktığımızda yapılan zam oranı bir önceki yılın enflasyonunun 6-7 puan üzerinde oldu. Bu formülün bu yıl da işleyeceğini tahmin ediliyor. Eğer bu formül devam ettirilirse yıl sonunda yüzde 25- 30 civarında bir asgari ücret artışı görebiliriz. Bu durumda yüzde 25 zamma göre brüt asgari ücret 4.471,90 TL'ye çıkarken yüzde 30'luk zamma göre ise 4.650,75 TL'ye yükselmiş olacak.

Yüzde 25 zamla net ücret 3.532 TL'ye yüzde 30 zamma göre ise 3.673 liraya çıkacak. Öyle görünüyor ki, net ücret bakımından 3.500 ile 3.750 TL arasında bir tahminde bulunabiliriz. Ancak tabiki bu son 10 yıllık formüle göre yaptığımız bir hesaplama. Enflasyon rakamı daha yüksek ya da daha düşük çıkarsa zam oranı da değişecektir. Aralık ayında işçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Komisyonu toplanacak ve bir karar verecek. Burada işçi ve işveren arasındaki pazarlıklarda hükümet hakem rolünü üstelenecek.

ASGARİ ÜCRETLİYE VERGİ İNDİRİMİ GELEBİLİR

Daha önce memurlara ve kamu işçilerine yapılan yüksek zamlardan sonra güçlü bir asgari ücret artışı ve emeklilere yapılacak seyyanen zamla birlikte vatandaşın alım gücünün yükseltilmesi de sağlanacak.

Dolayısıyla şu anda devam eden asgari ücret desteğinin daha da artırılması ya da vergi teşviklerinin olması da gündeme gelebilir.



