Asgari ücret zammında Erdoğan detayını açıkladı: 'Müdahale diyebiliriz'

Asgari ücret maratonu yarın başlıyor! Gözler yarınki toplantıda nelerin konuşulacağında olacak. Milyonlarca asgari ücretli 2026'da ne kadar zam alacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yarın nelerin konuşulacağı yakından takip edilecek. SGK Uzmanı Melis Elmen, asgari ücrete ne kadar zam geleceğini Mynet'e açıkladı. İlmen, komisyonun alacağı kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelebilecek hamleyi de duyurdu.

Mynet Özel Haber
Asgari ücret 2026'da ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın aklındaki tek sorunun cevabı önümüzdeki günlerde belli olacak. 2025'te 22 bin 104 TL olan asgari ücretin 2026'da ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. Bu seneki asgari ücret maratonunda merak edilen birçok detay varken bu seneki görüşmelerin nasıl bir havada geçeceği yakından takip edilecek.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILACAK MI?

TÜRK-İŞ'ten toplantıya katılıp katılmayacağına dair net bir açıklama gelmemesine rağmen son olarak, 'aynı yerde' olduklarını belirtmişti. TÜRK-İŞ, komisyon yapısı değişmeden ve asgari ücret belirleme usullerinde değişiklik olmadan çalışmalara katılmama kararı almıştı.

Yarın ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2026 zam görüşmeleri için ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı öncesi SGK Uzmanı Melis Elmen, Mynet'e asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı. Elmen, bu seneki görüşmelerin diğer yıllara göre biraz farklı olacağını kaydetti ve şunları söyledi:
"Masada sadece rakam yok; temsil krizi, yöntem tartışması ve bir de hedeflenen enflasyon meselesi var. TÜRK-İŞ cephesinden hâlâ kesin bir açıklama gelmiş değil. Normalde işçi tarafı masada olurdu ama bu sene özellikle ‘komisyonda temsil adaleti’ tartışması süreci kilitledi. Benim beklentim, TÜRK-İŞ yarın masaya oturacak, tamamen dışarıda kalacağını düşünmüyorum. Çünkü masaya oturmazlarsa, kamuoyu baskısı ters teper; hükümet ve işveren de tüm yükü üzerlerine atar. Ayrıca Türk-İş’in katılmadığı bir toplantı “meşruiyet” tartışması yaratır"
Yarınki toplantıda nelerin konuşulacağına da açıklık getiren Elmen, 'niyet beyanı' olacağını ancak rakamın ortaya çıkmayacağını kaydetti.
KOMİSYONDA DÜZENLEME 2026'YA MI KALDI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın komisyondaki kişi sayısı değişsin önerisinin 2026'ya ötelenmiş olabileceğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Düzenleme tamamen rafa kalkmadı, sadece zamanlama olarak 2026’ya ötelendi. Çünkü böyle bir yapısal değişiklik, bir günde, bir haftada çözülecek bir şey değil. Yani aslında 'askıya almak' değil; seçim sonrası döneme bırakmak diyebiliriz. Hükümet şu anda asgari ücret tartışmasını daha da büyütecek bir adımı hemen devreye almak istemiyor”

"EN KRİTİK TARTIŞMA..."

Bu seneki tartışmaların bir tanesi de gerçekleşen enflasyon mu yoksa hedeflenen enflasyona göre mi asgari ücretin belirleneceği. Elmen, "En kritik tartışma bu. Yıllardır gerçekleşen enflasyon artı refah payı formülü uygulanıyordu. Ama ekonominin yeni programında hükümet ilk kez ‘hedeflenen enflasyon’ vurgusunu bu kadar öne çıkardı. Gerçekleşen enflasyon tamamen göz ardı edilmez. Ama bu yıl ilk kez hedef enflasyon söylemi masaya ciddi şekilde gelecek. Masadan çok büyük bir sürpriz çıkmasını beklemiyorum" cümlelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN MÜDAHALE GELECEK Mİ?

Hükümetin hedef enflasyonun düşük, işverenin vergi ve maliyet baskısının yüksek, işçi tarafının ise yaşam maliyetinin yüksek olduğunu işaret eden Elmen, 2026'da asgari ücretin yüzde 20-25 bandında olabileceğini kaydetti ve TÜRK-İŞ'in yüzde 30'ların üzerinde bir talep ile gelebileceğinin altını çizdi.
Son olarak Elmen, masada yüzde 20 zammın karar verileceğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 25 zam yapacağını belirtti ve gerekçe olarak, "Asgari ücretin aslında kalemsel olarak enflasyon karşısında erimesi sebebi ile en yüksek mercinin müdahalesi diyebiliriz" deyip sözlerini noktaladı.

