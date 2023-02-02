Asgari ücrete 2023’te ara zam gelir mi? Bu iddia çok konuşulur: ‘Mart ayında 10 bin TL olacak…’

Asgari ücret 2023 için yüzde 54,66 oranında arttı. Böylece çalışanlara verilecek en düşük ücret 5.500 liradan 8.500 liraya yükselmiş oldu. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken eski ekonomi bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi’den flaş bir iddia gündeme atıldı.

Dünya Gazete’sinden Özlem Ermiş Beyhan’a konuşan Prof. Dr. Çelebi, asgari ücrete ara bir zam yapılacağını söyledi. Tarih ve rakam da verdi.

“ASGARİ ÜCRET 10 BİN TL OLACAK”

Prof. Dr. Çelebi’nin iddiasına göre asgari ücrette Mart ayında bir artış daha bekleniyor. “Tahminime göre Mart’ta 10 bin TL seviyesine çıkarılacak” diyen Prof. Çelebi, “GSMH’den dar gelirlilerin aldığı pay yüzde 34’tü. Bu oran yüzde 25’e düştü. İnanılmaz bir gelir gerilemesi var. Bu toplumun huzurunu da tehlikeye atıyor."

“Türkiye’nin seçim sonrasında enflasyonla çok disiplinli bir politikayla mücadeleye girmesi gerek” diyen eski ekonomi bakanı, “Türkiye enflasyonla çok fazla gidemez. Rakamları indirdiğiniz zaman hayat pahalılığı sorununu çözemiyorsunuz. Çözüm; hep hastalık kalacak, parça parça kararlar alınacak şekilde aranıyor” şeklinde yorumda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yeni asgari ücreti açıkladığı sırada ara zam sinyali vererek, “Şayet beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak tıpkı geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız. Ülkemizde her kesim gibi çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini artırmış bir yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz” dedi.



