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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücret temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

26.04.2023 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete ara zam son dakika gelişmeleriyle beraber yakından takip ediliyor. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret bu yıl yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 lira, net ise 8 bin 506.8 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücrete temmuz ara zammı konusu gündeme geldi. Peki, Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücret temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2023 asgari ücret temmuz zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Agari ücret zammına dair sorgulamalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacağını duyurmuştu. 8 bin 500 lira olan asgari ücretin Temmuz 2023 ara zammıyla beraber yüzde kaç artacağı merak ediliyor. İşte asgari ücret zammına dair tüm detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret zammı 2022'de ocak ve temmuz aylarında yapıldı. Bu yıl da temmuz ayında zam yapılmayacağı merak konusu olurken konuya dair açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLUR?

Asgari ücretin temmuz ara zammı ile ne kadar olacağı bilinmiyor. 2023 yılının Ocak ayında asgari ücret tarihi bir zam ile yüzde 54,66 oranında zamlanarak 8 bin 506 lira oldu.

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ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret Temmuz zammı üzerinde de etkili olacak. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Ekonomistlerin tahmini yüzde 21 düzeyinde oluştu.


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