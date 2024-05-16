Asgari ücrete ara zam gelecek mi? SGK Uzmanı İsa Karakaş ‘çekindikleri nokta’ diyerek anlattı: ‘Zam değil düzeltme gelebilir…’

Memur ve emekliler gibi milyonlarca asgari ücretli çalışan da Temmuz ayını bekliyor. ‘Asgari ücrete ara zam gelecek mi?’ sorusu milyonların gündemindeki sıcaklığını korurken yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün AK Parti grup toplantısı öncesi yaptığı açıklamasında ‘asgari ücrete ek zam olmayacak’ dedi. Bakan Işıkhan’ın açıklamalarının ardından SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Karakaş ‘maaş zammı’ için beklentisini dile getirdi ve olası tarihi de verdi.

“AÇLIK SINIRININ ALTINDA ASGARİ ÜCRET SİSTEMİN RUHUNA AYKIRI”

“Asgari ücreti enflasyon belirler. Bu cümle son derece önemli. Türkiye enflasyona alışmış bir ülkedir. Geçmiş dönemlere baktığımız zaman enflasyona göre örneğin 2000’li yılların başında 4 kez asgari ücret belirlenmiştir” bilgisini paylaşan İsa Karakaş, “Şu an itibariyle enflasyon yüzde 18,72. Merkez Bankası’nın son güncellemesiyle birlikte bu yüzde 26’yı bulacak gibi. Asgari ücrete güncelleme gelmediği takdirde seneye Şubat ayına kadar 17 bin TL ile asgari ücretlilerin geçinmesi mümkün değil. Daha önce de söyledim. Açlık sınırı bile bugün itibariyle 17 bin TL civarında bulunuyor. Açlık sınırının altında asgari ücret sistemin ruhuna aykırı” yorumunda bulundu.

‘ZAM YOK’ AÇIKLAMASININ SEBEBİNİ ANLATTI

Uzman isim, hükümetin asgari ücret zammını dillendirmemesinin sebebini de fırsatçıların daha maaş cebe girmeden yaptığı artışlardan kaynaklandığına dikkat çekti. Karakaş, hükümetin planlamasıyla ile ilgili öngörüsünü de paylaştı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM DEĞİL DÜZELTME

Asgari ücret zammı planlamasına ilişkin beklentilerini dile getiren Karakaş şunları söyledi:

“Nasıl bir planlama var? Asgari ücretle ilgili hükümetin asıl hassasiyeti zam yapma meselesi değil. Hükümetin çekindiği nokta şudur: Asgari ücrete zam kelimesi duyulduğu anda ev sahiplerinin, fahiş satışların devreye girmesi, araba satanlar, inşaatçılar daha asgari ücret işçinin cebine girmeden fiyatları şişirmeye başlıyorlar. Hükümetin bunun olmaması için son çeyrekte yani Eylül ayında düzeltme şeklinde asgari ücrete zam yapmasını bekliyoruZ.”







