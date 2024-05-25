Asgari ücrete ara zam için Bahçeli’den destek! Ekonomi yönetimi karşı çıkıyordu: ‘Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz…’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Kızılcahamam Kampı'nda gazetecilerin soruları yanıtladı.

"Asgari ücret artışı olur mu? sorusuna yanıt veren Bahçeli söylediği bir cümlelik çıkışı ile milyonları heyecanlandırdı. MHP Lideri, refah seviyesini yükseltmenin herkesin asli görevi olması gerektiğini dile getirerek, "Artışa ilişkin bir şey gelirse destekleriz" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BİLDİĞİNİ İRAN'DAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ"

Öte yandan , İran'ın Akıncı İHA ile ilgili açıklamalarına yönelik olarak, "Türkiye'nin bildiğini İran'dan öğrenecek değiliz. Bu kadar Türkiye düşmanlığı sağlığa zararlı" ifadelerini kullandı.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU

Başıboş köpek sorununa dair ise, "Çözüm üretmek için Meclis'te ele alınacak." ifadeleri kullandı.







