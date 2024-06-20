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Asgari ücrete ara zam için yeni adım! 61 bin lirayı geçmişti: 26 Haziran olarak duyuruldu

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.06.2024 07:46
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Asgari ücrete ara zam milyonlarca çalışanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Temmuz zam dönemi öncesi yetkililere sesini duyurmak isteyen çalışanlardan yeni bir hamle geldi. Bu kapsamda Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu (İİSŞP), asgari ücrete ara zam talebi için 26 Haziran'da miting yapacak.

Asgari ücrete ara zam için yeni adım! 61 bin lirayı geçmişti: 26 Haziran olarak duyuruldu

Ekonomi yönetimi ve iş dünyası yaptığı açıklamalar ile asgari ücrete ara zamma kapıyı kapatmıştı. Memur ve emekli zammı ile asgari ücrete de artış bekleyen milyonlarca çalışan ile uzmanlar ise asgari ücrete zam gelmesinin gerekli olduğunu vurguluyor.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN MİTİNG YAPACAKLAR

Zamda bilinmezlik devam ederken Türk-İş, Hak-İş ve DİSK’e bağlı sendikaların oluşturduğu İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu’nun (İİSŞP), asgari ücrete ara zam için 26 Haziran'da miting yapacağı bildirildi.

Mitingi sosyal medya hesabından duyuran İİSŞP, ‘İnsanca yaşamak için ücretlerimize Temmuz’da ek zam istiyoruz!" paylaşımında bulundu.

Devamında ise, “Yoksulluk sınırının 61 bin TL'yi geçtiği ülkemizde sefalet düzeyinde ücretlerle çalışmak istemiyoruz. Sesimizi duyurmak için buluşuyoruz. 26 Haziran Çarşamba saat 19.30'da Bakırköy Özgürlük Meydanı” açıklamasını yaptılar.

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ARA ZAM ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINI DA ETKİLİYOR

Asgari ücrete zam gelmemesi, toplu sözleşme kapsamındaki kamu ve özel sektör çalışanları hariç ücretlilerin büyük çoğunluğunun da ek zam almaması anlamına gelecek.

Enflasyonun hızlanması nedeniyle 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücretlilere Temmuz ayından geçerli olacak şekilde ara zamlar yapılmıştı. 2022 yılının Ocak ayında 4 bin 253 TL olan asgari ücret Temmuz ayında yapılan yüzde 29,3'lük ara zamla birlikte 5 bin 500 TL'ye çıkartılmıştı.

2023 yılının Ocak ayında asgari ücret yüzde 54,5 artışla 8 bin 506 TL olarak belirlenmiş, 2023 yılının Temmuz ayında ise asgari ücrete yüzde 34 oranında ara zam yapılmış ve 11 bin 402 TL olmuştu. 2024 yılının Ocak ayında ise asgari ücret yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye çıkartılmıştı.


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