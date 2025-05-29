Asgari ücrete ara zam için yeni iddia! Canlı yayında oran verip 'Mehmet Şimşek' detayını açıkladı: '25 bin 419 TL...'

Asgari ücrete ara zam var mı? 2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin üzerinden aylar geçtikten sonra milyonlar Temmuz ayında ara zammın gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Açlık sınırının altında kalan asgari ücretli maddi olarak biraz nefes almak isterken gözler hükümet ve ekonomi yönetimine çevrildi.

ERDOĞAN İLE ŞİMŞEK ARASINDA İSTİŞARE MEKANİZMASI

Asgari ücret için ara zam umutlarını yeşerten açıklama bugün gazeteci Hilal Köylü'den geldi. Köylü, Erdoğan ile Şimşek arasında istişare mekanizmasının kurulduğunu ifade ederek, çok mümkün görünmese de asgari ücretli için çalışmaların sürdüğünün altını çizdi.

"SÜRÜNMEK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücrete ara zam talebinde bir kez daha bulunarak, " Eğer Temmuz ayında ara zam yapılmazsa geçen sene katlanamadığımız 17 bin liranın altında bırakın geçinmek sürünmek zorunda kalacağız" sözlerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİR Mİ?

Milyonlarca asgari ücretli ara zammın gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Geçim derdinde olan milyonlarc vatandaş hükümetin kararını yakından takip ederken EKOL TV canlı yayınında konuşan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, önemli açıklamalarda bulundu.

Gencer, asgari ücrete ara zam beklediğini kaydederek, "Beklentim bu yönde çünkü asgari ücret açlık sınırının altında kaldı" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 15 BEKLENTİSİ

Gencer, Temmuz'da asgari ücrete ara zam olması durumunda yüzde kaç oran verileceğini de tahmin ederek, "Mehmet Şimşek'in uygulamaya çalıştığı politikalar çerçevesinde asgari ücretin yüzde 15 civarında olmasını bekliyorum. Yani gerçekleşen enflasyon değil de sene sonunda ulaşılması hedeflenen enflasyon düzeyinde olmasını bekliyorum" deyip sözlerini noktaladı.

ASGARİ ÜCRET ZAM TABLOSU

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 15 zam gelirse: 25 bin 419 TL

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse: 26 bin 524 TL

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse: 27 bin 630 TL

22 bin 104 lira olan asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse: 28 bin 735 TL