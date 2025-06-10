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Asgari ücrete ara zam kulisi 'Kesinlikle...' diyerek açıkladı! 'Bakanlık kaynaklarıyla görüştüm'

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Hem işçi hem işveren bu sorunun yanıtına odaklanmış durumda. Henüz zam yapılacağına dair resmi bir açıklama gelmezken çok sayıda kişi ise beklenti içerisine girmiş halde. Peki, kulis bilgilerine göre asgari ücret ara zammı olacak mı? Gazeteci Sinan Burhan, Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiyi "Kesinlikle" diyerek açıkladı. İşte asgari ücret ara zam konusunda o detaylar...

Asgari ücrete ara zam kulisi 'Kesinlikle...' diyerek açıkladı! 'Bakanlık kaynaklarıyla görüştüm'
Hande Dağ

Milyonlar asgari ücrete ara zam konusunda bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Enflasyon rakamları gelmeye devam ederken ihtimaller de konuşulurken özellikle konuyla alakalı resmi açıklamaların yanı sıra kulis bilgileri de araştırılıyor. Son olarak asgari ücret zammı ile ilgili yeni bir kulis bilgisi geldi. İşte detaylar...

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"KESİNLİKLE HERHANGİ BİR ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

TV100 yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Ben Bakanlık kaynaklarıyla görüştüm. Çünkü bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Vatandaş hayat pahalılığından şikayetçi, haklı. Bu noktada zam beklentisi var. Fakat Çalışma Bakanlığı kaynaklarıyla görüştüm. Kesinlikle herhangi bir zam söz konusu değil. Bu gazetelerde, televizyonlarda çıkan haberler şu an için doğru değil. Çünkü önemli olanın alım gücünü yükseltmek olduğunu ifade ediyorlar. Enflasyona neden olacak eylemlerden kaçınmak gerektiğini ifade ediyorlar.

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"ALIM GÜCÜ YÜKSELTMEK ESAS"

Ve ayrıca şunu da biz biliyoruz ki işte yaz tatili geliyor, tayinler var, herkes asgari ücrete zam yapılacak mı diye bekliyor, niye, mal sahipleri kiraya zam yapacaklar vesaire, ya da işte peynirci ertesi gün peynire zam yapıyor, hizmet sektörüne zam yapıyor... Bunu bizden daha zam almadan cebimizden gidiyor. O yüzden alım gücü yükseltmek esastır. Şu anda kesinlikle böyle bir ara zam çalışması yok"

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Hissenet
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