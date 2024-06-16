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Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.06.2024 10:49
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Milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete ara zam bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmelerinin ardından ara zam kulisleri hareketlenirken Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BESAR) haziran ayı açlık sınırını açıkladı.

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken açıklandı: 25 bin 374 lira!

Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle vatandaşın alım gücü düşerken temmuz öncesi de asgari ücrete ara zam talepleri artmaya devam ediyor. Hükümet asgari ücrette ara zamma kapıları kapatsa da Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'nin (BESAR) açıkladığı açlık sınırı asgari ücreti 8 bin lira geride bıraktı.

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AÇLIK SINIRI 25 BİN 374 LİRA

Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi BESAR ‘Haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı’ raporunu paylaştı. Buna göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 25 bin 374 lira (açlık sınırı), bekar çalışanın yaşam maliyeti 30 bin 210 lira olarak hesaplandı.

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4 KİŞİLİK AİLENİN ZORUNLU AYLIK HARCAMALARI 70 BİN TL'Yİ AŞTI

Dört kişilik bir ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarıysa 70 bin 253 lira (yoksulluk sınırı) oldu.

BESAR açlık sınırının önceki aya göre yüzde 4,22, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,05; yoksulluk sınırınınsa önceki aya göre yüzde 3,72, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,94 arttığını belirtti.

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Dünya gazetesinde yer alan habere göre Genel Başkan Özer Avanaş yaptığı açıklamada, “Bizleri açlık sınırının biraz üzerinde bir ücrete mahkum edenler, bir kez daha bizleri aynı gemideyiz lafazanlığı üzerinden fedakarlık etmeye davet ediyorlar. Sizlerin yiyip içtiği sofrayı biz kaldırmayacağız! Yaratılan bu krizden kimler servet biriktirdiyse, krizin bedelini de onlar ödemelidir” dedi.


Express


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