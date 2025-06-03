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Asgari ücrete ara zam tartışmalarını bitirecek anket! Tablo ortada: ‘Yüzde 61’ aynı cevabı verdi

Asgari ücrete ara zam talepleri konuşulurken TÜİK, Mayıs ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kaldığını açıkladı. Ancak yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar gündem yaratmaya devam ediyor. Asgari ücretteki alım gücünün gerilemesi yeni zam talebini ortaya çıkarırken ‘Son 6 aydaki alım gücünüz düştü mü?’ sorusunun sorulduğu anketten çıkan sonuç ise gündem yarattı. İşte detaylar…

Asgari ücrete ara zam tartışmalarını bitirecek anket! Tablo ortada: ‘Yüzde 61’ aynı cevabı verdi

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken ASAL Araştırma’nın yayınladığı son anket gündem yarattı. Asgari ücretin, sadece birkaç ay içerisinde enflasyon karşısında eridiği tartışmaları sürerken milyonlarca çalışanın maaşlarında herhangi bir artış görememesinin sonucu yapılan araştırmalara da yansıdı.

‘Son 6 aydaki alım gücünün’ araştırıldığı anketin sonucu vatandaşın ekonomik durumundaki tabloyu da bir kez daha gözler önüne serdi.

ANKET SONUÇLARI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Son yapılan araştırmayla milyonlarca insanın asgari ücretle ya da tek maaşla ay sonunu getirmeye çalışırken enflasyon karşısında alım güçlerinin de sürekli gerilediği gözler önüne serildi. Asal Araştırma Şirketi tarafından yapılan alım gücü anketinin sonuçları yayımlandı.

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Ankette vatandaşlara sorulan, "Son 6 ayı düşündüğünüzde, alım gücünüz hakkında okuyacağım ifadelerden hangisi durumunuzu en iyi ifade eder? " sorusunun sonuçları şu şekilde çıktı.

Alım gücüm azaldı: Yüzde 61.0

Alım gücüm arttı: Yüzde 4.1

Alım gücüm pek değişmedi: Yüzde 30.1

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 4.8

Mynet Anket Son 6 aydaki alım gücünüz değişti mi?
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Alım gücüm azaldı
Alım gücüm arttı
Alım gücüm pek değişmedi
Fikrim Yok/Cevap Yok
Bu anket 11 saat 20 dakika sonra sonlanacaktır.
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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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Asgari ücrete ara zam tartışmalarını bitirecek anket!

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