Asgari ücrete ara zam tartışmalarını bitirecek anket! Tablo ortada: ‘Yüzde 61’ aynı cevabı verdi

Asgari ücrete ara zam tartışmaları sürerken ASAL Araştırma’nın yayınladığı son anket gündem yarattı. Asgari ücretin, sadece birkaç ay içerisinde enflasyon karşısında eridiği tartışmaları sürerken milyonlarca çalışanın maaşlarında herhangi bir artış görememesinin sonucu yapılan araştırmalara da yansıdı.

‘Son 6 aydaki alım gücünün’ araştırıldığı anketin sonucu vatandaşın ekonomik durumundaki tabloyu da bir kez daha gözler önüne serdi.

ANKET SONUÇLARI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Son yapılan araştırmayla milyonlarca insanın asgari ücretle ya da tek maaşla ay sonunu getirmeye çalışırken enflasyon karşısında alım güçlerinin de sürekli gerilediği gözler önüne serildi. Asal Araştırma Şirketi tarafından yapılan alım gücü anketinin sonuçları yayımlandı.

Ankette vatandaşlara sorulan, "Son 6 ayı düşündüğünüzde, alım gücünüz hakkında okuyacağım ifadelerden hangisi durumunuzu en iyi ifade eder? " sorusunun sonuçları şu şekilde çıktı.

Alım gücüm azaldı: Yüzde 61.0

Alım gücüm arttı: Yüzde 4.1

Alım gücüm pek değişmedi: Yüzde 30.1

Fikrim Yok/Cevap Yok: Yüzde 4.8

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