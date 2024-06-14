Asgari ücrete ara zamda enflasyon farkı formülü! SGK Uzmanı, "Güncelleme olabilir" diyerek yeni maaşı duyurdu!

Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete ara zamda beklentiler arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi sonrası asgari ücrete ara zamda yeni formüller gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, 17 bin 2 TL'lik asgari ücretin 6 ayda yüzde 25 oranında kayıp yaşadığının altını çizerek asgari ücrete 4 bin 500, 5 bin TL ek artış yapılabileceğini söyledi.

CNN Türk'e konuşan Bal, "Senenin başında asgari ücrete zam yapılırken sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Çalışma Bakanımız olsun, bir kereye mahsus yapılacak, temmuzda tekrar zam yapılmayacak diye defalarca söyledi. İşveren kesimi de ara zammın olmaması gerektiğini, kendi planlamalarını buna göre yaptıklarına dair de devamlı açıklamalarda bulunuyorlar. 6. ay sonuna baktığımızda yüzde 25'in üzerinden bir enflasyon gerçekleşecek." dedi.

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON FARKININ TEKRAR VERİLMESİ GEREKİYOR"

Bal şu ifadeleri kullandı:

"17 bin liranın dörtte biri enflasyon karşısında kaybedilmiş duruma gelecek çalışanlar. Asgari ücrete güncelleme gerekiyor diye düşünüyorum. En azından enflasyon farkının tekrar verilmesi gerekiyor. 17 bin liraya geldiğinde bir memnuniyet oluşmuştu. Güncelleme olabilir diye düşünüyorum. Toplumun beklentisi bu yönde.

"23 BİN TL'YE ÇIKABİLİR"

Enflasyon oranının yüzde 25-27 civarında olacağını düşünüyoruz. Üzerine bir refah payı koyulmazsa bu rakamlar çerçevesinde olur diye düşünüyorum.

Asgari ücretin üzerine 23 bin TL seviyeleri olabilir zam olur.







