Asgari ücrete ara zamda herkesin atladığı detay! Maaş ödeme tarihi planı terse çevirebilir! Özgür Demirtaş da net konuştu: İmkansız!

Asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ara zam yapılmayacağını belirterek, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen Aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah Aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz” ifadelerini kullanarak ara zamda hayal kırıklığı yaratan açıklamayı yaptı.

Tüm bunlara rağmen memur ve emeklinin zammını belirleyecek 3 Temmuz’daki kritik enflasyon rakamları öncesinde asgari ücretlilerin de umudu bitmedi. Beklenti anketlerde de açık bir şekilde ortaya konuldu.

ORC’DEN 'ASGARİ ÜCRET' ANKETİ

ORC Araştırma, 10-14 Haziran tarihleri arasında 5 bin 620 kişi ile "asgari ücret" anketi yaptı. Katılımcılara, "Türkiye'de uygulanan asgari ücret tutarını yeterli buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Anketin sonuçları ise dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 8,9'u "evet" derken, "hayır" diyenlerin oranı yüzde 77,6 oldu. Fikir belirtmeyenlerin oranı ise yüzde 13,5 olarak açıklandı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KİM NE İSTİYOR?

Hükümet kanadı enflasyon rakamlarındaki düşüşleri işaret ederek asgari ücrete zammın Aralık ayında belirleneceğini söyledi.

MHP kanadında Devlet Bahçeli hükümetin aldığı kararı destekleme yönünde bir açıklama yapmıştı.

Ana muhalefet partisi CHP asgari ücrete ara zam yapılması gerektiğini geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e iletmişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de asgari ücretin 1 yıllık açıklandığını, dolayısıyla bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre yaptığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) hükümete bir mektup göndererek hedeflerin tutturulabilmesi adına asgari ücrete tek zam yapılması önerisinde bulunmuştu.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN ASGARİ ÜCRET MESAJI: DAYANILMASI İMKANSIZ!

Ekonomisler de asgari ücrete ara zam gelmesinim gerekliliğini vurguluyor. Ünlü Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Asgari ücret ile yıl sonuna kadar dayanılması: İMKANSIZ. Hükümetin enflasyonu dizginlemek için önce itibardan tasarruf etmesi lazım. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin arttırılması şart" açıklamasında bulundu.

ENFLASYONA ETKİSİ

Habertürk’te yer alan habere göre, bu yıl Ocak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 49,11’lik artışın 2024 yılı enflasyonuna etkisinin 3,92 ile 5,88 puan arasında olmasını bekliyor. temmuz ayında asgari ücrete yüzde 10 oranında ara zam yapılması 2024 yılı enflasyonuna azami yüzde 0,8 ile yüzde 1,2 arasında etki edecek. Temmuzda yüzde 20 oranında ara zam yapılması ise yıllık enflasyonu yüzde 1,6 ile yüzde 2,4 arasında artıracak.

ZAM YAPILMAZSA 17 BİN TL 11.847 LİRAYA GERİLEYECEK

Merkez Bankası’nın mayıs ayında açıklanan ikinci enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 38 olarak revize edildi. Merkez Bankası’nın haziran ayında yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise yıl sonu enflasyonu enflasyonu yüzde 43,52 olarak tahmin edildi.

Asgari ücrete ara zam yapılmadığı takdirde net asgari ücretin alım gücü aralık ayında Merkez Bankası tahminine göre 12.320 TL’ye, Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre ise 11.847 TL’ye düşecek.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İÇİN GEÇ Mİ KALINDI?

İşçilerin ücretleri çalıştıktan sonra ödeniyor. Temmuz ayında çalışan işçilerin ücretleri ayın sonunda ödenecek. Bu kapsamda mevzuatın asgari ücrete Temmuz ayında da belirlenme olanağı sağlıyor. Enflasyon verileri açıklandıktan sonra asgari ücrete ara zam kararı alınması halinde Temmuz ayı ücretlerine uygulanabilecek.







