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Asgari ücrete ara zamma Merkez Bankası da karşı çıktı! Milyonlarca çalışanın Temmuz zammı hayalini suya düşürecek mektup: ‘Hesap kitap yapıldı…’ diyerek açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.04.2024 07:54
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Asgari ücrete ara zam gelecek mi? diye merak eden milyonlarca çalışan için yeni bir açıklama geldi. Merkez Bankası herkesin merak ettiği konuya ilişkin hükümete açık bir mektup yolladı. Mektupta dezenflasyon süreci için tüm planların yapıldığını ve asgari ücrete ara zammın enflasyonu tetikleyebileceği dile getirildi. Bu sebeple asgari ücrete yeni bir ara zam yapılmasının enflasyonda kritik öneme dahip olabileceği mektupta anlatıldı.

Asgari ücrete ara zamma Merkez Bankası da karşı çıktı! Milyonlarca çalışanın Temmuz zammı hayalini suya düşürecek mektup: ‘Hesap kitap yapıldı…’ diyerek açıkladı

Ocak 2024 döneminde net asgari ücret 17.002 liraya yükseltilirken yapılan açıklamada bu yıl bir kez artış yapılacağı dile getirilmişti. Enflasyon Mart ayı itibarıyla düşüş eğilimine girse de hala yüksek. Bu sebeple milyonlarca çalışanın talebi asgari ücrete ara zam! Çalışanlar her ne kadar asgari ücrete ara zam istese de işverenler bu yıl tüm planlarını tek zamma göre yaptığını açıklamıştı. Çalışanların umutlarını suya düşürecek bir açıklama da bu kez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) geldi. Peki asgari ücrete ara zam gelecek mi? İşte TCMB’nin hükümete yolladığı o mektup…

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YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN BEKLENTİ EN AZ 21 BİN TL

Merkez Bankası enflasyon beklentileri dahilinde yılın ilk yarısı için 6 aylık enflasyonun yüzde 24-25 düzeylerinde gelmesi bekleniyor. SSK Bağ-Kur emekli zammı ile memur maaşı zammı için şimdiden 3 aylık oranlar kesinleşmiş durumda. Peki asgari ücretli çalışanlar? 2024 yılında plan asgari ücret için tek zam yapılmasıydı. Ancak talep Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması. İstenilen rakam ise asgari ücretin 6 aylık enflasyon oranında artırılarak 21 bin liranın üzerine çıkarılması yönünde.

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MERKEZ BANKASI’NDAN HÜKÜMETE MEKTUP

Tüm bu detaylar çalışanların gündemini meşgul ederken Merkez Bankası’ndan dikkatleri üzerine çeken bir açıklama yapıldı. Banka hükümete açık mektup göndererek, "Merkez Bankası Kanunu’nun 42. maddesi kapsamında hesap verme sorumluluğunun yerine getirilmesi amacıyla” dedi ve “Asgari ücrete ara zam olacak mı?” sorusuna yanıt verdi.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

TCMB enflasyonla mücadeleye dikkat çektiği mektubunda, “Dezenflasyon sürecinde para ve maliye politikalarının eş güdümü büyük önem arz etmekte olup öngörülebilirliğin artmasını sağlayan Orta Vadeli Program (OVP, 2024-2026) ile somutlaşmış olan kamu politikalarına dair varsayımlar TCMB’nin enflasyon tahminlerine yansıtılmıştır. Bu kapsamda, asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır” dedi.

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ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuya ilişkin bir açıklama yapmış, “Emekli maaşlarında, asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını, eğitime veya sağlığa ayıracağımız bütçenin tamamını tahsis etsek bile yetmeyeceğini takdir edersiniz. Yaşadığı sıkıntılardan dolayı sitemlerini dile getiren her vatandaşım sonuna kadar haklıdır. Çalışanların ve emeklilerin kayıplarını nasıl telafi edeceğiz. Bunu daha çok çalışarak, üreterek yapacağız” demişti.

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İŞVEREN NET! ASGARİ ÜCRETE TEK ZAM…

İTO Başkanı Şekip Avdagiç ise, asgari ücretin 1 yıllık açıklandığını, dolayısıyla bütün iş dünyasının bütçelerini buna göre yaptığını söyleyerek, "Bizim spekülasyonlarla işimiz yok. Biz İstanbul Ticaret Odası'yız. Kamunun belirlediği bir asgari ücret var. Bunu belirlerken ortaya koyduğu bir çerçeve var. Biz ve temsil ettiğimiz şirketler, kamunun ortaya koyduğu bu çerçeveyi ve buradaki takdiri gündeme alarak bütçemizi yaptık. Devletin bununla ilgili gündeme getirdiği bir söylem var, biz bu söylemin bu sene geçerli olduğunu öngörüyoruz" diye konuştu.


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