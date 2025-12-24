Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahalesi olacak mı? Cem Küçük açıkladı

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranı dün açıklandı. 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı 28 bin 75 lira oldu. Böylece asgari ücrete yüzde 27'lik bir zam yapılmış oldu.

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETE MÜDAHALE EDECEK Mİ?

Asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki zam tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazıları bu rakamın yeterli olduğunu savunurken özellikle muhalefet kanadı oranın yetersiz olduğunu aktardı. Art arda gelen açıklamaların ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu.

CEM KÜÇÜK: "MÜDAHALE EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de yayınlanan 'Taksim Meydanı' adlı programda konu özelinde değerlendirmelerde bulundu. Küçük açıklamalarında şunları söyledi:

"Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete müdahale edeceğini düşünmüyorum. Bu rakamı ona sorarak almışlardır. Maliye Bakanlığı yüzde 25 demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'biraz daha ne olur' deyince bu oldu denmiştir. Geçmiş dönemlerde çok yüksek enflasyon rakamlarıyla verildi ama enflasyon daha da tetiklendi.

"MESELE FİYATLARIN DÜŞMESİ"

Şimdi vatandaşlar, özellikle özel sektör çalışanları ve Anadolu'da çalışanlar az bulabilir. Büyükşehirlerde zaten asgari ile çalışan hemen hemen yok. O yüzden de mesele fiyatların düşmesi. Yüzde 40 verse ekmeğin fiyatı, etin fiyatı yüzde 40 arttıktan sonra bir anlamı yok. O yüzden bunun meyvelerinin olup olmayacağını da göreceğiz.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN BAŞKA YOL OLMADIĞINI SÖYLEMEK LAZIM"

Ben insanları anlıyorum, bunu az bulanlar olacaktır ama enflasyonu düşürmek için başka yol olmadığını da söylemek lazım.

"ASGARİ ÜCRETTE PATRONLAR ELİNİ CEBİNE KOYARSA DAHA İYİ OLUR"

Emeklinin durumunu düzeltmek lazım. Asgari ücrette de bence patronlar elini cebine koyarsa yani devlet yüzde 27 verdi siz yüzde 35 yüzde 40 verirseniz daha iyi olur"