FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahalesi olacak mı? Cem Küçük açıkladı

Türkiye'de asgari ücret yapılan yüzde 27'lik zamla birlikte 28 bin 75 lira oldu. Asgari ücretin açıklanmasının ardından açıklamalar art arda gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakama müdahale edip etmeyeceği de merak konusu oldu. Gazeteci Cem Küçük konuyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu ve Erdoğan'ın rakama müdahale edeceğini düşünmediğini söyleyerek, "Bu rakamı ona sorarak almışlardır" dedi.

Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahalesi olacak mı? Cem Küçük açıkladı
Melih Kadir Yılmaz

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranı dün açıklandı. 2026 yılı için belirlenen asgari ücret tutarı 28 bin 75 lira oldu. Böylece asgari ücrete yüzde 27'lik bir zam yapılmış oldu.

Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahalesi olacak mı? Cem Küçük açıkladı 1

CUMHRUBAŞKANI ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETE MÜDAHALE EDECEK Mİ?

Asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki zam tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazıları bu rakamın yeterli olduğunu savunurken özellikle muhalefet kanadı oranın yetersiz olduğunu aktardı. Art arda gelen açıklamaların ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete müdahale edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahalesi olacak mı? Cem Küçük açıkladı 2

CEM KÜÇÜK: "MÜDAHALE EDECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Gazeteci Cem Küçük TGRT Haber'de yayınlanan 'Taksim Meydanı' adlı programda konu özelinde değerlendirmelerde bulundu. Küçük açıklamalarında şunları söyledi:

Asgari ücrete Cumhurbaşkanı Erdoğan müdahalesi olacak mı? Cem Küçük açıkladı 3

"Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücrete müdahale edeceğini düşünmüyorum. Bu rakamı ona sorarak almışlardır. Maliye Bakanlığı yüzde 25 demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'biraz daha ne olur' deyince bu oldu denmiştir. Geçmiş dönemlerde çok yüksek enflasyon rakamlarıyla verildi ama enflasyon daha da tetiklendi.

"MESELE FİYATLARIN DÜŞMESİ"

Şimdi vatandaşlar, özellikle özel sektör çalışanları ve Anadolu'da çalışanlar az bulabilir. Büyükşehirlerde zaten asgari ile çalışan hemen hemen yok. O yüzden de mesele fiyatların düşmesi. Yüzde 40 verse ekmeğin fiyatı, etin fiyatı yüzde 40 arttıktan sonra bir anlamı yok. O yüzden bunun meyvelerinin olup olmayacağını da göreceğiz.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN BAŞKA YOL OLMADIĞINI SÖYLEMEK LAZIM"

Ben insanları anlıyorum, bunu az bulanlar olacaktır ama enflasyonu düşürmek için başka yol olmadığını da söylemek lazım.

"ASGARİ ÜCRETTE PATRONLAR ELİNİ CEBİNE KOYARSA DAHA İYİ OLUR"

Emeklinin durumunu düzeltmek lazım. Asgari ücrette de bence patronlar elini cebine koyarsa yani devlet yüzde 27 verdi siz yüzde 35 yüzde 40 verirseniz daha iyi olur"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AJet'ten indirimli uçak bileti: Yurt içi uçuş 849 TLAJet'ten indirimli uçak bileti: Yurt içi uçuş 849 TL
Memurluktan ayrılıp köyde kurdu 'Bu tür tesisler yaygınlaşıyor'Memurluktan ayrılıp köyde kurdu 'Bu tür tesisler yaygınlaşıyor'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret cem küçük Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.