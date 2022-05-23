Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu? 2022 Asgari ücret zammı ne zaman olacak?

Asgari ücret konusu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayına kısa bir süre kala "Asgari ücrete ek zam olacak mı ve ne kadar olacak?" sorularının yanıtları için gelişmeler yakından takip ediliyor. Son olarak asgari ücret Temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimaller bulunurken, yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde de pek çok görüş bulunuyor. Peki 2022'de asgari ücrete ek zam olacak mı?

2022 ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELECEK Mİ?

Enflasyon oranları sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde asgari ücret temmuz zammı değerlendirmeleri başlamış oldu. Rekor zam oranı sonrası ikinci bir zammın yapılması konusunda farklı görüşler bulunmakta.

Asgari ücret Temmuz zammının geleceği yönünde yüksek ihtimaller bulunuyor ancak yılbaşında yapılan rekor zammın bir süre devam etmesi gerektiği yönünde görüşler de yer almakta.

"YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK devam ederken gündeme dair önemli açıklamalarda bulunarak şunları söyledi; "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir. Yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın hayat koşulları bizim partimizin her zaman gündemindedir.

Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrete Temmuz zammının gündemde yer almadığını ifade etmişti. MKYK sonrası son dakika açıklama yapan Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." cümlelerini kullanmıştı.

"YIL ORTASINA DOĞRU DEĞERLENDİRME YAPILABİLİR"

Basın mensuplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan 'Değerlendirme yapılabilir" hatırlatması üzerine Erdoğan "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." şeklinde yanıt verdi.

"Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz." diyen Erdoğan, "Veren el alan elden hayırlıdır." yanıtını verdi.



