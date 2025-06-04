Asgari ücrete Temmuz'da zam yok! Kulislere sızan son dakika haberi: AK Parti kararını verdi

Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı? Ara zam var mı? Milyonlarca vatandaş günlerdir bu sorulara yanıt ararken, açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam beklentileri yeniden yükselmişti. Pazarda, markette artan fiyatlar ve kira artışlarıyla geçim sıkıntısını hisseden evlisi, bekarı, genci, yaşlısı ara zam için bekleyişe geçmişti. Ancak milyonları üzecek son dakika haberi kulislere sızdı...

AK PARTİ'NİN ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KARARI BELLİ OLDU

Temmuz ayına günler kala AK Parti kanadının zam konusunda kararını verdiği iddia edildi. Gazeteci Hilal Köylü'nün YouTube kanalında aktardığı kulis bilgilerine göre, AK Parti yönetimi temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmasına sıcak bakmıyor.

GEREKÇE EKONOMİK KOŞULLAR

Kararın gerekçesi olarak ise mevcut ekonomik koşullar. Asgari ücrete yıl ortasında herhangi bir ara zam yapılmayacağı konuşuluyor.

MİLYONLARIN UMUDU BOŞA ÇIKTI

Söz konusu asgari ücretle ilgili gelişme, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Temmuz'da ara zam beklentisiyle gün sayan milyonların umudu da boşa çıkmış oldu.

Bir sonraki asgari ücret zammının Temmuz 2025 yerine, 2026 ocak ayında yapılması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'A GÖRE DAHA ERKEN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, asgari ücrete zam için henüz erken olduğunu söyleyerek beklentileri törpülemişti. Işıkhan, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız" ifadelerini kullanmıştı.