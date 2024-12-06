Asgari ücrete yüzde 25, kendisine yüzde 55 zam! Villa gerçeği ortaya çıktı... Cüneyt Özdemir'den MÜSİAD Başkanı Asmalı'ya tepki

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücretle ilgili zam çıkışı sonrası Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Milyonların merakla beklediği zam pazarlığına günler kala "Yüzde 25 zamdan yukarısı doğru olmaz" diyerek, teklifini açıklan MÜSİAD Başkanı Asmalı, işçi ve emekçinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

MÜSİAD BAŞKANIYLA İLGİLİ VİLLA GERÇEĞİ

Sadece işçi kesiminin değil aynı zamanda siyaset ve medya dünyasındaki isimlerine eleştiri oklarının hedefi olan Asmalı'yla ilgili ortaya çıkan bir gerçek ise gündem yarattı.

MÜSİAD Başkanı Asmalı'nın asgari ücrete yapılacak zamla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösteren Gazeteci Cüneyt Özdemir, çok konuşulacak bir iddiayı dile getirdi.

KENDİ VİLLALARINA 1 YILDA YÜZDE 55 ZAM YAPMIŞ

Özdemir, Asmalı'nın kendi yaptığı villalara 1 yılda yüzde 55 zam yaptığını iddia etti.

Özdemir, şunları söyledi;

"Bu MÜSİAD başkanının bir şirketi var. Geçen yıl yaptığı villaları 29 milyona satışa çıkarmış, bu sene ise 45 milyona yükseltmiş. Yani yüzde 55 zam yapmış. Kendi yaptığı villalara yüzde 55 zam yaparken, emekçiye yüzde 25 zam yapılmasını istiyor."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Özdemir'in bu açıklamaları sosyal medyada geniş yankı buldu ve ekonomik adaletle ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.