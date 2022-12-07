Asgari ücrete yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ne kadar zam yapılacak? 2023 Asgari ücret ZAMMI açıklandı mı? 3 senaryo var!

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler bugün itibari ile başlıyor. Türk-İş Başkan'ı Ergün Atalay'dan toplantı öncesi bir son dakika açıklaması geldi. Atalay, 'Bugün masaya oturacağımız rakam açlık sınırı olan 7,785 TL. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır' dedi. Peki, asgari ücrete yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ne kadar zam yapılacak? Yeni zamla asgari ücret kaç TL olacak? 2023 asgari ücret için 3 senaryo gündemde. İşte tüm merak edilenler...

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Türk-İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? 3 SENARYO VAR!

1. senaryo:

Şu anda asgari ücret 5 bin 500 TL. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 7 bin 150 TL olmuş olacak.

2. senaryo:

Şu anda 5 bin 500 TL olan asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 7 bin 700 TL'ye yükselmiş olacak.

3. senaryo:

Şu anda 5 bin 500 TL olan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığı takdirde yeni asgari ücret 8 bin 250 TL olmuş olacak.

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

