FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücrete yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ne kadar zam yapılacak? 2023 Asgari ücret ZAMMI açıklandı mı? 3 senaryo var!

Asgari ücrete yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ne kadar zam yapılacak? 2023 Asgari ücret ZAMMI açıklandı mı? 3 senaryo var!

07.12.2022 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri tüm vatandaşların gündeminde. Asgari ücrette zam pazarlığı bugün başlıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığa 7 bin 785 lira üzerinden başlayacaklarını bildirdi. Peki, asgari ücrete yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ne kadar zam yapılacak? 2023 Asgari ücret ZAMMI açıklandı mı? 3 senaryo var!

Asgari ücrete yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ne kadar zam yapılacak? 2023 Asgari ücret ZAMMI açıklandı mı? 3 senaryo var!

Yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret için görüşmeler bugün itibari ile başlıyor. Türk-İş Başkan'ı Ergün Atalay'dan toplantı öncesi bir son dakika açıklaması geldi. Atalay, 'Bugün masaya oturacağımız rakam açlık sınırı olan 7,785 TL. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır' dedi. Peki, asgari ücrete yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 ne kadar zam yapılacak? Yeni zamla asgari ücret kaç TL olacak? 2023 asgari ücret için 3 senaryo gündemde. İşte tüm merak edilenler...

Asgari ücret1

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI BAŞLIYOR

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantıyla başlayacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Türk-İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.

Asgari ücret2

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? 3 SENARYO VAR!

1. senaryo:
Şu anda asgari ücret 5 bin 500 TL. Eğer yüzde 30 zam yapılırsa yeni asgari ücret 7 bin 150 TL olmuş olacak.

2. senaryo:
Şu anda 5 bin 500 TL olan asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa yeni asgari ücret 7 bin 700 TL'ye yükselmiş olacak.

3. senaryo:
Şu anda 5 bin 500 TL olan asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığı takdirde yeni asgari ücret 8 bin 250 TL olmuş olacak.

Asgari ücret

ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret4

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler… Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler…
Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! "Hiçbir sorun olmadığını gördük"
Zincir marketler için Rekabet'ten yeni kararZincir marketler için Rekabet'ten yeni karar
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret zam oranı son dakika asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Yana yakıla arıyorlar... Hem öğretmen hem polis maaşlarını solladı! 'Acil...'

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Konuşanlar'da utandıran olay! Köpeğini çiftleştirmek isterken kocasının...

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Atıl binaya götürüp yapmadığını bırakmadı! 'Büyü de gel'

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Motorin ve benzin fiyatında rekor indirim!

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Resmen açıklandı! Zincir marketlerle ilgili flaş karar

Yüzde 300 artış isyan ettirdi: İkinci el araç fiyatına kasko!

Yüzde 300 artış isyan ettirdi: İkinci el araç fiyatına kasko!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Yılın en iyi bluetooth kulaklıklarını sizin için seçtik! Bu kulaklıklara bayılacaksınız

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabıları burada!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.