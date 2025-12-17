FİNANS

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelir mi? Cumhur İttifakı ortağı: '33 bin 52 TL ilan edilmeli'

Asgari ücret zammı için nefesler tutuldu. Yediden yetmişe evlisi, bekarı, genci, yaşlısı herkes "Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret ne kadar olacak?" sorularına yanıt ararken; Cumhur İttifakı'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi. İttifak ortaklarından olan Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, asgari ücret için yüzde 50 zam çağrısında bulunurken "2026 asgari ücret 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir" diye konuştu.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek? 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Tüm Türkiye yılın son günlerine bu sorulara yanıt arayarak giriyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücret zammı için herkes hesap yapmaya başlarken, gözler de bir yandan yarın ikinci kez toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilmiş durumda. Zam pazarlığında rakamların artık yavaş yavaş masaya gelmesi beklenirken, 2026 asgari ücret zammı için tahminler de peş peşe gelmeye devam ediyor.

CUMHUR İTTİFAKI ORTAĞINDAN ASGARİ ÜCRET ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücret zammı için son sözü söyleyeceği iddia edilirken, dikkat çeken açıklama Büyük Birlik Partisi'nden (BBP) geldi. Cumhur İttifakı ortaklarından olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 2026 yılında uygulanacak asgari ücret için enflasyon rakamlarını işaret etti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 50 ZAM ÇAĞRISI

Bu yıl enflasyonun yüzde 30'un üzerinde gerçekleşeceğini belirten BBP lideri Destici, asgari ücret için yüzde 50 zam çağrısında bulundu.

DESTİCİ: "ASGARİ ÜCRET 33 BİN 52 LİRA OLARAK İLAN EDİLMELİ"

Destici, "Dolayısıyla da asgari ücrete yüzde 50 zam yapılmalı ve asgari ücret 33 bin 52 lira olarak ilan edilmelidir." diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda asgari ücretlileri temsil eden kimsenin bulunmadığını belirten Destici, komisyonda işçi ve işveren arasında denge sağlanmadığı takdirde işçilerin lehine bir karara ulaşılmasının zor olduğunu söyledi.

ZAM PAZARLIĞINDA KRİTİK GÜN YARIN

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ederken, gözler kritik toplantıya çevrilmiş durumda.

SAAT BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını yarın saat 14.00'te yapacak.

Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILACAK MI?

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, yarın yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN 'ASGARİ ÜCRET' MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantıya da katılmaması beklenen TÜRK-İŞ'e yönelik, "Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: AA
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi Cumhur İttifakı
