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'Asgari ücrete zam bu kadar olabilir mi ya?' Fatih Portakal duyduğu kulis bilgisine inanamadı! 'Millet isyan eder'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.10.2024 12:09
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Asgari ücretli ocak ayının gelmesini bekliyor. Temmuz ayında da zam alamayan asgari ücretli gözünü 2025 Ocak ayına çevirmişken tahminler paylaşılmaya devam ediyor. Oranların konuşulduğu bu dönemde Fatih Portakal YouTube'daki canlı yayınında dev bankanın tahminini kulisten almış olabileceğini söyledi.

'Asgari ücrete zam bu kadar olabilir mi ya?' Fatih Portakal duyduğu kulis bilgisine inanamadı! 'Millet isyan eder'

Temmuz ayında zam alamayan asgari ücretli Ocak 2025'te gelecek zammı bekliyor. Yüzde 25 ile yüzde 40 arasında değişen tahminlere bir yenisi de Deutsche Bank'tan gelmişti. Banka, tahminini yüzde 25-30 bandında tutmuştu.

Fatih Portakal YouTube kanalında anlı yayın yaparken bu veri hakkında bilgilerini paylaştı. Portakal, bu oranın kulis bilgisi olabileceğini söyleyerek kuvvetle ihtimal asgari ücretlinin maaşının 23 bin TL olacağını dile getirdi.

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Portakal, Deutsche Bank'ın verisinin kulis bilgisi olabileceğini aktararak, "Eğer o oran verilecek olursa bu oranda bir zam yapılırsa millet gerçekten isyan eder. Onun da bir öngörüsü bu. Ancak bu öngörüyü oranı veren kurum mutlaka içeriden bir bilgi almıştır. Bizimle de birtakım analizlere dayanılarak paylaşılıyordur" ifadelerini kullandı.

Portakal kendi tahminini de paylaşarak, "Ben asgari ücreti yüzde 60-65 civarında bekliyordum, refah payı olmadan. Alım gücünde 5 bin liralık kayıp var. 1 Şubatta ilk asgari ücret cebe girecek. Ama Deustche Bank dün yüzde 25-30 civarında beklediğini söyledi. Böyle bir şey olabilir mi? Muhtemelen bu oranı içeriden aldı, iktidar kesimini, işçi kesimini dinledi ve bir analiz yapıldı, enflasyon da dahil edilerek ve kulislerdeki bu oranı paylaştı. Yüzde 30 olsa 22 bin TL olacak ve bunu reva görüyorlar. 1 yıl boyunca da bu maaşı alacak. Gerçekleşecek enflasyonda yüzde 45'in altında olmayacak muhtemelen. En az yüzde 65-70 civarında yapılması gerekiyordu" sözlerini kullandı.

"MİLLET AYAĞA KALKAR"

Portakal, bu oranın kabul edilmesi durumunda, "Hükümetin telkini çok önemli. Hükümet ben tarafsızım diyor. Hükümet yetkilileri yüzde 25-30'a evet derseniz,TÜRK-İŞ yetkilileri bunu kabul etmek zorunda kalacak. Üretimden gelen gücünü kullanmıyorsan hiçbir anlamı yok. Asgari ücret istenilen oranda artmazsa vatandaşları meydanlarda görebiliriz.Milleti sefillere oynatıyorlar? Sefil olmak ister miyiz? İtiraz edeceğiz, çalışmaktan gelen üretimden gelen gücümüzü kullanacağız" şeklinde yorumladı.

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