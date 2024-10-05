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Asgari ücrete zam daha gelmedi ama fiyatlar artmaya başladı! Marketlerdeki fiyatlar bakın nasıl değişti…

05.10.2024 07:47
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Enflasyonun gerilediğini gösteren verilere gelmeye devam etse de gıda fiyatlarının durmadığı vatandaşlar tarafından hissedilmeye devam ediyor. Asgari ücret zammına artık sayılı günler kaldı ancak çalışanlar daha zam almadan market raflarındaki fiyatlar yukarı yönlü seyretmeye devam ediyor. Ayçiçeği ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler ile ev ve kişisel temizlik malzemeleri en fazla zam gelen ürün grupları oldu. İşte detaylar…

Gıda fiyatlarına yapılan zamlar hız kesmeden devam ediyor. Özellikle zincir marketlerin geçen yıldan bu yana neredeyse gün aşırı etiket değiştirmesi ciddi tepkilere sebep oluyor. Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırarak, fahiş fiyat artış yapanlara ceza kesse de fiyat artışlarındaki durağanlık kısa süreli oldu. Bu yılın başı itibariyle zincir marketlerin raflarında etiket değiştirme mesaisi kısa bir süreliğine dursa da eylül ayı itibariyle marketler yeniden harekete geçti.

Asgari ücret maratonun yaklaşmasıyla birlikte raflarda birçok ürün grubuna zam üstüne zam yapılmaya başladı. Marketlerin zam furyasına yeniden başlaması tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarla gelen zamları ifşa ettiler. Özellikle temel gıda ürünlerindeki zamlar dikkat çekti. Ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kâğıdı ve peçeteler, ev temizlik ürünlerinin en fazla etiketi değişen ürün grupları olduğu görüldü.

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Türkiye gazetesinin haberine göre de market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruladı. Öte yandan marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı. Aynı bölge hatta caddedeki iki ayrı markette aynı ürünün fiyatında 51 lira fark olduğu görüldü.

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“BİZİM DE GİDERLERİMİZ ARTIYOR”

Bir zincir mağazanın bölge müdürü zamlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Bu çok doğal… Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok. Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market kârı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60’ı geçen zamlar yapıldı. Unların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor”

4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Zam market fiyat
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