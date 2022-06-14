Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? İşte son gelişmeler!

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette 'asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeleri sizler için derledik.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği hayat pahalılığı sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." açıklamasında bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ise son açıklamasında "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret zammının yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak “Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından da konuyla ilgili konuşmuş ve "Asgari ücret artışı, memur ve emekli maaşlarına yapılan yüksek oranlı zamlar, sosyal yardım yelpazesinin genişletilmesi, destek ve sübvansiyon paketleri gibi uygulamalar bu yaklaşımımızın ifadesidir. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan enerjiye her alanda altyapı yatırımlarından ülkemizin ihtiyaçlarını önemli ölçüde karşıladığımız için bundan sonraki önceliğimiz insanımızın refah seviyesini artıracak politikalar olacaktır. Önümüzdeki aylarda bu doğrultuda yeni adımlar atarak hayat pahalılığının insanlarımız üzerindeki yükünü azaltmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

