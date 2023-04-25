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Asgari ücrete zam gelecek mi 2023, ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete temmuz zammı açıklaması

25.04.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Bu yıl geçerli olan asgari ücret yüzde 54.7 artışla brüt 10 bin 8 lira, net ise 8 bin 506.8 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ara zammı da arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, asgari ücrete zam gelecek mi 2023? Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete zam gelecek mi 2023, ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete temmuz zammı açıklaması

Asgari ücret temmuz zammı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacağını duyurmuştu. Temmuz 2023 asgari ücret zammı ile maaşların ne kadar olacağı merak konusu oldu.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret zammı 2022'de ocak ve temmuz aylarında yapıldı. Bu yıl da temmuz ayında zam yapılmayacağı merak konusu olurken konuya dair açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI İLE NE KADAR OLCAK?

Asgari ücretin temmuz ara zammı ile ne kadar olacağı bilinmiyor. 2023 yılının Ocak ayında asgari ücret tarihi bir zam ile yüzde 54,66 oranında zamlanarak 8 bin 506 lira oldu.

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asgari ücret

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