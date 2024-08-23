Asgari ücrete zam oranında konuşulan yeni formül tartışma yaratacak: ‘Orta yol hesabı’

Asgari ücrette zam oranı gerçekleşen enflasyona göre mi yoksa hedeflenen enflasyona göre mi verilecek. Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücretli en çok bu sorunun cevabını merak ediyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38, 2025 yılı için hedeflenen enflasyon oranı ise yüzde 14 açıklandı.

Milyonlarca asgari ücretli bu yıl Temmuz ayında ara zam alamadı. Bu sebeple de yeni yılla birlikte yapılacak zam oranı için de beklenti yükseldi ve asgari ücrette zam hesabı bir kez daha başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek memur ve emekli maaşları için ücret düzenlemeleri hedeflenen enflasyona göre yapılacak demişti.

ORTA YOL FORMÜLÜNDEKİ SONUÇ: YÜZDE 26

Asgari ücretli için öne çıkan formüllerden biri de gerçekleşen enflasyon ile hedeflenen enflasyonun ortalamasının alınması oldu. Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38, 2025 için hedeflenen enflasyon ise yüzde 14 bu iki oranın ortalaması alınarak bir zam yapılması kararlaştırılsa asgari ücretli bu yıl sonunda maaşlarına ancak yüzde 26 oranında zam alabilecek. Show Haber'de yer alan iddiaya göre son günlerde asgari ücretli için işte bu “orta yol formülü” konuşuluyor.

İşçinin ve emekçinin en düşük maaşı 17 bin 2 TL beklentiler karşılanacak mı yoksa tepki çeken bir oran mı belirlenecek? Milyonlarca asgari ücretli çalışan şimdiden bu sorunun yanıtını beklemeye başladı. Asgari ücrete zam oranı için geri sayım sürerken yeni yıla doğru başka formüllerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır