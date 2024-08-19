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Milyonları ilgilendiren emekli ve asgari ücret maaş zamları için masadaki oran üzecek!

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Asgari ücretliler, emekliler yılbaşı maaş zammı için şimdiden hesap kitap yapmaya başladı. Öyle ki sadece asgari ücretli çalışanlar değil milyonlarca özel sektör çalışanı da zammını asgari ücrete yapılacak zamma göre alıyor. 2 yılın aksine bu senenin ortasında zam yapılmaması Ocak 2025 için beklentileri artırmıştı, hükümetten buna kırmızı ışık geldi!

Milyonları ilgilendiren emekli ve asgari ücret maaş zamları için masadaki oran üzecek!

Artan enflasyon, hayat pahalılığı, marketlerdeki pazarlardaki fahiş fiyatlar, dışarıda yemek yemenin giderek zorlaşması, akaryakıt ücretleri, özel okul fiyatları ve belki de en önemlisi kira fiyatları! İstanbul'da yaşamak diğer tüm şehirlere göre artık çok zor. Asgari ücretliler, emekliler yılın sonundaki zam miktarını hesaplamaya başladı.

2025 yılı için planlanan zam miktarları ve tutarları yavaş yavaş kamuoyunda konuşulmaya başlandı. İfade edilen oranlar emekliyi de asgari ücretliyi de hiç memnun etmeyecek cinsten!

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE OLACAK?

Hükümet yetlilileri ve bakanlık sene sonu asgari ücret ile emekli zammı için şimdiden çalışmalara başladı. İlk belirlemelere göre masadaki oran %20 olacak.

EMEKLİLER ASGARİ ÜCRETLİLER ÇOK KIZACAK: 'BELKİ %15 BELKİ %20!'

Ocak 2025'te emekli ve asgari ücretliye %15 en fazla %20 oranında zam yapılacağını ifade ediliyor! Asgari ücrete %20 zam gelirse Ocak 2025 asgari ücret maaşının 20 bin seviyesini geçerek 20 bin 400 TL olması bekleniyor.

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Geçtiğimiz senenin sonunda Aralık 2023'te belirlenen 2024 asgari ücreti net olarak 17.002 TL olarak belirlenmişti. Sene ortasında asgari ücrete zam bekleyen çalışanların istediği olmadı. 2 senedir yapılan ara dönem zammı bu sene gerçekleşmedi. Çalışanlar da maaş zammı için Ocak 2025'e odaklandı.

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Emeklilerin durumu ise daha vahim! Yerel seçim döneminde hükümete tepkilerini gösteren emeklilerin aldığı en düşük maaş 10 bin TL'ydi. Geçen ay bu tutar 12.500 TL'ye çıkarıldı.

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