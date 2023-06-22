Asgari ücrete zam sonrası maaşlara ek olarak verilecek! Yemek bedeli Temmuz 2023 için belli oldu: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

Asgari ücret zammı 2023 yılı ikinci yarısı için yüzde 34 arttı. Brüt asgari ücret 13.414,50 TL olurken net asgari ücret 11.402,32 TL’ye yükseltildi. Yeni asgari ücret rakamının işverene aylık maliyeti ise 4.002 TL artışa 15.762,4 TL oldu.

YEMEK İSTİSNASI TUTARI BELLİ OLDU

Yeni ücret sonrası işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri ve asgari ücretlinin rapor ücretinin de aralarında olduğu birçok kalem 1 Temmuz itibarıyla değişecek. Bunlardan bir tanesi de işverenlerin yemek istisnası tutarları.

Milliyet’in haberine göre, 2023 Temmuz-Aralık döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı 105,75 TL olarak uygulanacak. “İşverenler tarafından, işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle asgari ücretten herhangi bir indirim yapılamaz” hükmü gereğince yemek bedeli asgari ücrete ilave olarak verilecek.

SGK VE BAĞ-KUR ÖDEMELERİ DEĞİŞİYOR

Sigorta primine esas kazanç tabanlarına göre, SGK çocuk parası aylık 268,29 aile yardımı da 1 bin 341 liraya çıkacak. Alt sınırdan Bağ-Kur prim tutarı 4 bin 628, tarım Bağ-Kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı da 4 bin 628 lira olarak uygulanacak. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan bakıcı, temuzlikçi gibi çalışanların ödeyecekleri sigorta primi aylık 5 bin 30 lira, ayda 10 günden az çalışanlar için 8,95 lira üzerinden hesaplama yapılacak.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor. 2023 yılı Temmuz ayı ve sonrasında en az 4 ay çalışan bir işçi için; işsiz kalması ve gerekli şartları taşıması halinde işsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise yüzde 80'i olarak hesaplandığı için yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 5 bin 325 lira, en yükseği ise 10 bin 650 lira şeklinde uygulanacak.

KIDEM TAZMİNATI

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ediyor. Yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 13 bin 414 liraya yükseldi.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 402 lira 44 kuruşun ödenmesi gerekecek. Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 4 bin 471 liradan az hesaplanması durumunda ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

STAJ ÜCRETLERİ

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle yükselecek. Bu rakam, 2023 yılının ikinci altı ayı için belirlenen net asgari ücretin yüzde 30'u olan 3 bin 420 lira olacak. Staj yapanların ücretleriyle ilgili işverenlere devlet desteği de sunuluyor. 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde işverene devlet tarafından sağlanacak destek tutarı stajyere ödenmesi gereken en az ücretin üçte ikisi olan 2 bin 280 lira iken, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 1140 lira olarak uygulanacak.



