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Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

10.06.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? sorusunun yanıtı işçi ve işverenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Bu yıl, asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Geçim sıkıntısı ve enflasyondaki artış nedeniyle ara zam konusu gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücret zammı ile ilgili gelişmeleri sizler için derledik. İşte asgari ücret zammına ilişkin son durum...

Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücrete, memur ve emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 'asgari ücret' konusuna da değinmişti. Peki Asgari ücrete zam yapılacak mı 2022? İşte merak edilenler...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda 3600 ek gösterge müjdesi verirken asgari ücret için de dikkat çeken bir ifade kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Binaların yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere, daire başına 50 bin liraya kadar, 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz. Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız. Bir yandan fiyat artışlarını durduracak, diğer yandan her kesiminin gelir kaybını telafi edecek programımızı uygulamayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce yaptığı açıklamada "Asgari ücretin dar gelirli vatandaşımızı ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyona ezdirmeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan son açıklamasında asgari ücrete ara zam konusunda gerekirse değerlendirileceğini de vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ise "Petrol fiyatlarının arttığı dönemde dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ASGAR ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Asgari ücret zammına ilişkin henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

Asgari ücret zammıyla ilgili son açıklama AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki'den geldi. Özhaseki, şunları ifade etti:

"Doğru, enflasyonist bir ortam var. Pandemiden sonraki süreçte böyle bir yere geldik. Önemli olan burada fiyat baskılaması kadar aynı zamanda da insanların alım gücünün artmasıdır. Eğer ki alabiliyorsanız o önemli. Alamıyorsanız, gücünüz yetmiyorsa, alım gücünüz yok olmuşsa işte tehlikeli olan bu. O yüzden de enflasyon karşısında sabit gelirliyi, dar gelirliyi ezdirmemek, hakkını savunabilmek, gelirlerini daha artırıcı bir takım tedbirler almak da hükümetin işi. Bu konuda da sırayla yavaş yavaş hepsi geliyor. Dün iki müjde vardı, önümüzdeki günlerde yine gelir. Sabır."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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