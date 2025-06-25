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Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama

Temmuz ayına az bir süre kala asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili bir açıklama da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi. Milyonların merak ettiği asgari ücret ile ilgili Yazıcı, "Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil" dedi.

Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama
Recep Demircan

Temmuz ayı ile birlikte memur ve emekli maaşlarında artış yapılacak. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu oldu. Asgari ücretle ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan geldi.

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"HÜKÜMET ÇALIŞMASINI SÜRDÜRÜYOR"

Türkiye Basın Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil. Arzumuz ülkede yaşayan, kamuda çalışan herkesin hayatını idame ettirebileceği, ihtiyacını karşılayabileceği miktarın altında olmayacak şekilde durumunun düzeltilmesini sağlamak. Bütün bunları imkanlara göre yapacağız. Bir tarafı yaparken, diğer tarafta dengeleri bozacak uygulamaya girmemeliyiz. Bir bütünlük içinde, ihtiyacı karşılayacak şekilde inşallah iyileştirme sağlanır. Hükümet çalışmasını sürdürüyor. Biz bu alana ilişkin vatandaşlarımızı, kamu çalışanlarımızı görmezden gelen bir anlayışa sahip değiliz. Bunlara bizim günlük ajandamızın içinde. Etki analizlerini yapmak suretiyle yürüyüşümüzü inşa ediyoruz."

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret ak parti
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