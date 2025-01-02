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Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
02.01.2025 07:47
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Ocak ayına girilmesiyle beraber milyonlarca çalışan yeni zamlı maaşlarını merak etmeye başladı. Bunların dışında 3 Ocak'taki enflasyon verilerini çok yakından takip eden bir diğer kesim ise emekliler. Zor bir yıl geçiren emekliler 2025 maaşlarına ne kadar zam yapılacağını dört gözle bekliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağını bilen SGK uzmanından emekli maaşlarıyla ilgili 'nokta' denilebilecek zam açıklaması geldi. 2025'te emekliler ne kadar zam alacak? İşte yanıtı...

Asgari ücreti bildi, emekli maaşı zammı için nokta rakam verdi! 'Erdoğan'ın kabul edeceğini zannetmiyorum'

Yeni yıl girilmesiyle beraber kritik veriler yavaş yavaş netleşmeye başladı. Aralık ayından asgari ücreti maratonu sona erdi ve 2025 asgari ücreti 22 bin 104 lira olarak kayıtlara geçti. Beklentinin altında açıklanan asgari ücret emeklilerin de beklentilerinin düşmesine neden oldu. Bilindiği üzere 2024 yılında maaşlarından en çok şikayetçi olan kesim emeklilerdi. Yeni yıla yeni umutla girmek isteyen emekliler şimdi 2025 yılı zam oranlarını merak ediyor.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücretin ne kadar olacağını bilen SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci Halk TV'den Ramazan Süzen'e emekli maaşlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oran veren Cenkci yeni yıl zammını duyururken refah payıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Cenkci, emekli zammıyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Aralık ayı enflasyon oranına göre aşağı yukarı SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maksimum yüzde 17,5, memur emeklilerine ise ortalama yüzde 12 zam yapılmasını bekliyoruz.

"İKİ KESİM DE YÜZDE 17,5'A ÇIKARILACAK"

Bu durumda memur emeklilerinin zammı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammının altında kalıyor. Bu durumda Erdoğan, her iki kesimi yani emekli sandığı ve memur emeklilerinin zam oranını da yüzde 17,5 bandına çıkararak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile eşitlemeyi düşünüyor.

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"ERDOĞAN'IN KABUL EDEEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

İkinci olarak bu her iki kesimede refah payı adı altında yüzde 3’lük bir ek zam daha yaparak zam oranını yüzde 20 yapacaklar. Bazı AK Parti milletvekillerinin bu konuda çok şikayetçi oldukları ve Erdoğan’a en azından asgari ücrete yapılan zam kadar emekli maaşına da zam istedikleri konusunda baskı yaptıklarını biliyoruz. Ancak Erdoğan’ın bunu kabul edeceğini ben zannetmiyorum."

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ASGARİ ÜCRETİ BİLMİŞTİ

SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, iktidarın yeni asgari ücreti şimdiden belirlediği, geriye ise sadece kamuoyuna yeni zammın açıklanmasının kaldığını belirtmişti.

Cenkci, konuyla ilgili olarak, “Ankara Kulis bilgileri asgari ücrete yüzde 25 artış yapılacağı yönünde. Cumhurbaşkanının takdiriyle ilave yüzde 5’lik artışla toplam zam oranının yüzde 30 olmasını bekliyoruz. Arka planda kararlar verilmiş, zam oranı belirlenmiş, işin sadece kamuoyuna açıklanması kalmış” ifadelerini kullanmıştı.

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