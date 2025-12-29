FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücret yüzde 27 artışla 28 bin 75 TL olarak açıklandıktan sonra milyonlarca kişinin gözü emekli ve memur zammına çevrildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur ma­aşlarının ne kadar zam alacağını açıkladı.

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi
Cansu Akalp

Milyonlarca çalışan,emekli ve memur maaşı artışlarına kilitlendi. Asgari ücretin netleşmesiyle birlikte, "1 Ocak’tan itibaren emekli ve memur maaşları ne olacak?" sorusu merakla bekleniyor.

Asgari ücrette yapılan artış sonrası beklentiler yükselirken, maaş zamlarının enflasyon karşısında yeterli olup olmayacağı tartışılıyor. Asgari ücreti, "27.500-28.000" bandında olabileceğini söyleyen SGK Uzmanı Özgür Erdursun bu kez de memur ve emekli maaşlarıyla ilgili net rakam verdi.

Dünya Gazetesi köşe yazarı ve SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2026 Ocak ve Temmuz dönemlerine ilişkin zam senaryolarını kaleme aldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Bugün Türkiye’de milyonlarca emekli, 16.881 TL olan en düşük emekli aylığıyla geçinmeye çalışıyor. Erdursun, "Herhangi bir ek iyileştirme yapılmaması hâlinde en düşük emekli aylığının 18.900 – 19.000 TL bandına yükselmesi yönünde" diyerek rakam verdi.

"Ancak bu artış dahi emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyecek" şeklinde konuya dair açıklamada bulundu.

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi 1

2026 OCAK ZAMMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ORANLAR

Özgür Erdursun, 2026 Ocak ayında maaş artışlarına ilişkin beklentilerini şu şekilde sıraladı:

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %12,3

-Memur ve memur emeklileri: %18,7 civarında

Bu noktada memurların neden daha yüksek artış alacağına dair soruların gündeme geldiğini belirten Erdursun, bunun kalıcı bir avantajdan değil, toplu sözleşmeden kaynaklanan dönemsel bir farktan kaynaklandığını vurguladı.

-Toplu sözleşme farkı tabloyu değiştiriyor

Erdursun’un aktardığına göre, 2025 Temmuz ayında yapılan artışlarda tablo ters yöndeydi:

-Memur ve memur emeklileri: %15,57

-SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %16,67

Bu nedenle memurlar o dönemde daha düşük artış aldı. Erdursun, “Bu fark, 2026 Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan zamların devreye girmesiyle tersine dönecek” değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi 2

Ayrıca 2025’in ikinci yarısında memurlara verilen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammının, 2026 Ocak’ta yüzde 11’e yükseltileceğini belirten Erdursun, Ocak ayında memur kesiminin daha yüksek artış almasının nedenini bu düzenlemeye bağladı.

Mynet Anket Emekli ve Memur Zamları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Yeterli Olacak
Yeterli Olmayacak
Fark Etmeyecek
20 bin TL'nin altında olacak
20 bin TL'nin üzerinde olacak
Bu anket 10 saat 22 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

TEMMUZ 2026'DA TABLO YENİDEN DEĞİŞECEK

Ancak bu avantajın kalıcı olmayacağını vurgulayan Erdursun, 2026 Temmuz ayında bu kez SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin öne çıkacağını belirtti. Nedeni ise Temmuz ayında yüzde 11’lik toplu sözleşme zammının devreden çıkması ve yerine yüzde 7’lik artışın gelmesi.

Erdursun tabloyu şöyle özetledi:

-Ocak 2026: Memur lehine

-Temmuz 2026: SSK ve Bağ-Kur lehine

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi 3

ENFLASYON GERÇEĞİ...

Yıllık enflasyonun yüzde 31 civarında gerçekleşmesini, Aralık ayı enflasyonunun ise yüzde 1’e yakın açıklanmasını beklediğini belirten Erdursun, 3 Ocak’ta enflasyon rakamlarının netleşeceğini, 5 Ocak itibarıyla da maaş artış oranlarının kesinleşeceğini ifade etti.

Ancak kritik uyarıyı da yaptı:

“Artış oranları nominal olarak yüksek görünse bile, alım gücü reel olarak gerilemeye devam edecek” dedi.

Erdursun’a göre 2026 yılında ortalama emekli aylıkları 20–22 bin TL bandında kalacak. Kira, gıda, ulaşım ve giyim harcamalarındaki artışlar dikkate alındığında bu seviyelerin refah artışı sağlamasının mümkün olmadığına dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Yeni yılda ekmeğe zam gelecek mi? 75 TL açıklaması geldi: "Düşünmüyoruz"Son dakika | Yeni yılda ekmeğe zam gelecek mi? 75 TL açıklaması geldi: "Düşünmüyoruz"
Son 3 gün: Başvurular 31 Aralık'ta bitecek! Son 3 gün: Başvurular 31 Aralık'ta bitecek!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Memur memur zammı emekli Özgür Erdursun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
emekliyi perişan ettiniz ALLAH da sizleri perişan ETSİN İNŞAALLAH..
en düşük emekli maaşı 20bini geçmez
bozdur bozdur harca
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.