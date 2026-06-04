Asgari ücretin altında kalanlara destek verilecek: Tarih belli oldu

Çok sayıda aileyi ilgilendiriyor! AK Parti, dar gelirli ailelere düzenli destek sağlanmasını amaçlayan sistem için düğmeye bastı. Gelir seviyesi düşük ailelere düzenli destek sağlanmasını amaçlayan yasal düzenlemenin, TBMM'nin yaz tatiline girmesinden önce yasalaştırılması hedefleniyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, sistemin mali etkilerine ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen etki analizi çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki haftadan itibaren AK Parti Meclis Grubu'nun yasa teklifinin hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

BÖLGESEL KOŞULLARA VE HANE GELİRİNE BAKILACAK

Büyükşehirler ile yaşam maliyetinin daha düşük olduğu iller arasında farklı destek eşikleri oluşturulması planlanıyor. Hane başına düşen gelir, çocuk sayısı, kira ve temel yaşam giderleri gibi kriterler üzerinden yapılacak değerlendirmeyle, her bölge için ayrı bir ihtiyaç sınırı belirlenecek. Böylece aynı gelir seviyesine sahip aileler arasında ortaya çıkabilecek bölgesel maliyet farklarının telafi edilmesi ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor.

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EŞİK GELİR ASGARİ ÜCRET

Taslakta yer alan bilgilere göre; geliri olmayan ya da geliri asgari ücretin altında kalan ailelere asgari ücret kadar ya da mevcut gelirini asgari ücret düzeyinde çıkaracak miktarda destek ödemesi sağlanacak. Bu gelire eşik gelir denecek.

Eşik gelirin altında kalan hanelere aradaki fark gelir desteği olarak verilecek. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi, 2026 yılında belirlenen illerde pilot uygulama ile devreye alınacak. Sistemin, 2027 yılında ise tüm Türkiye'de devreye alınması hedefleniyor.

KRİTERLER NASIL BELİRLENECEK?

Buna göre hane halkının toplam geliri ve kişi başına düşen gelir temel ölçüt olacak. Bunun yanında ailedeki çocuk sayısı, engelli veya bakıma muhtaç birey bulunup bulunmadığı, yaşlı nüfus oranı, kira giderleri ve bölgesel yaşam maliyetleri de değerlendirmeye alınacak.

Büyükşehirler ile küçük yerleşim yerleri arasında farklı gelir eşikleri uygulanması, böylece aynı gelir düzeyine sahip ailelerin yaşadıkları bölgenin ekonomik koşullarına göre farklı destek alabilmesi öngörülüyor.

Sistemin, mevcut sosyal yardım verileri ile kamu kurumlarının gelir kayıtlarının birlikte değerlendirilmesiyle işlemesi planlanıyor.