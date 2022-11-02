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SON DAKİKA | Asgari ücretlileri ve EYT'lileri heyecanlandıran gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En önemlisi...' diyerek duyurdu

02.11.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret haberi: 2023 asgari ücretinin belli olmasına 2 aydan az bir süre kaldı. Milyonlarca çalışan ve aileler asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Gelişmelerin peş peşe yaşandığı asgari ücretle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. İşte milyonları etkileyecek asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili son gelişmeler...

SON DAKİKA | Asgari ücretlileri ve EYT'lileri heyecanlandıran gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'En önemlisi...' diyerek duyurdu

Son dakika: Asgari ücret 2023'te ne kadar zamlanacak? Milyonlarca vatandaş bu sorunun yanıtını arıyor. Kulislerdeki rakamlar 8 bin 500 lira ile 10 bin lira arasında değişiyor. İşverenler de işçiler de yapılacak zammı merak ediyor. Hükümetin yaptığı çalışmalar yakından takip edilirken son olarak heyecanlandıran açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 asgari ücret zammı ve EYT ile ilgili yaptığı o açıklama;

Şu anda sağ olsun Vedat Bey çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki ay bunların arka arkaya açıklanacağı ay olacak. Asgari ücret, EYT... En önemlisi asgari ücretin açıklanması olacak. 2023'e bunları açıklayarak girmiş olacağız.

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Ayrıntılar geliyor...

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