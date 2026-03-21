FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücretlinin beklediği haber! AK Partili isim ara zam için tarih verdi

Asgari ücretli yüzde 27 zam almıştı. Yıl başında yapılan zam sonrası milyonlar asgari ücretli 28 bin 75 TL olmuştu. Yılın ilk yarısı tamamlanmadan önce ise asgari ücretli için ara zam ihtimali konuşulmaya başladı. AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar asgari ücretlinin ara zammı için canlı yayında konuştu. İşte asgari ücret için ara zammın detayları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Asgari ücret görüşmeleri TÜRK-İŞ’in masaya oturmamasının gölgesinde gerçekleşmişti. İşveren ile hükümetin bulunduğu masadan asgari ücret için yüzde 27’lik zam kararı verilmişti. Böylece yeni asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. 2026’ın ilk yarısının tamamlanmasına aylar olmasına rağmen asgari ücretli için ara zam konuşmaları da başladı.

ASGARİ ÜCRETLİ TEMMUZ’DA ZAM ALACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ile beraber 6 aylık enflasyon farkını alacak. Memur ve emekli yılın ikinci yarısına zamlı maaşlar ile devam ederken asgari ücretli için ara zammın olup olmayacağı merak ediliyor.

“BELKİ ARTIRMAK GEREKECEK”

TGRT Haber’in canlı yayınına katılan AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, açıklamalarda bulundu. Tayyar, asgari ücretli için ara zam ihtimalini açıkladı. Tayyar, Orta Doğu’daki savaşın Türkiye’ye olan etkisine vurgu yaptı.

Tayyar, Merkez Bankası’nın son gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakıldığını hatırlatarak, “Faizin sabit bırakılmasıyla yetinilse bunu bir başarı olarak görüyorum. Belki faizleri artırmak gerekecek. Yüksek faiz ortamında Türkiye'nin yeni yatırımları teşvik etmesi, yeni kredi paketleri açması falan kolay gözükmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tayyar, akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacağını kaydederek, Temmuz’da asgari ücretliye ara zammın gelip gelmeme ihtimaline açıklık getirdi.
ŞAMİL TAYYAR’DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI

Tayyar, asgari ücretli için ara zam ihtimalini şu sözlerle açıkladı:

“Asgari ücretin ikinci kez artırılma ihtimalinin artacağını düşünüyorum. Hükümet yapar yapmaz o ayrı bir şey ama bu konudaki baskıların artacağını düşünüyorum. Çünkü Ocak’tan Temmuz’a kadar çalışanların maaşlarında çok ciddi bir erime söz konusu olacak. Fiyatlar inanılmaz derecede artacak. Asgari ücretli, memurlar ve emekliler daha fazla talepte bulunacak. Bu baskıyı oluşturacak kesimler”
“SANDIK” DETAYI

Asgari ücretli, memur ve emeklinin sandığı etkilediğini kaydeden Tayyar, son dönemde örgütlenmelerin arttığını ve kamuoyunu etkilediklerini belirterek “Bu çevrelerden gelecek yoğun baskıların siyaset üzerindeki etkisini önümüzdeki dönemde daha fazlaca başlayacağız” dedi.
“İZAH ZORLAŞACAK”

Türkiye’nin Avrupa ile kıyasla pandemiden sonra iki gecikmeli normale döndüğünü belirten Tayyar, “Normale döndükten sonra da o eski ivmeyi bir türlü beklendiği gibi sağlayamıyor. Tam böyle patinaj yaptığı ve tekeri çamurdan kurtarmaya başladığını düşündüğümüz anda savaş patladı. Böyle olunca toplumun belli bir kesimi zaten durum iyi değildi; ‘Savaşı bahane etmeyin’ diyor. Akaryakıt zammına savaş nedeniyle gelen artışa da öfkeli. Dolayısıyla savaştan kaynaklanan olumsuzlukların kamuoyuna izaha da zorlaşacak, söyleyeyim”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Şamil Tayyar Asgari ücret ara zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.