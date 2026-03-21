Asgari ücretlinin beklediği haber! AK Partili isim ara zam için tarih verdi

Asgari ücret görüşmeleri TÜRK-İŞ’in masaya oturmamasının gölgesinde gerçekleşmişti. İşveren ile hükümetin bulunduğu masadan asgari ücret için yüzde 27’lik zam kararı verilmişti. Böylece yeni asgari ücret 28 bin 75 TL oldu. 2026’ın ilk yarısının tamamlanmasına aylar olmasına rağmen asgari ücretli için ara zam konuşmaları da başladı.

ASGARİ ÜCRETLİ TEMMUZ’DA ZAM ALACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi 6 aylık enflasyon farkına göre, memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme ile beraber 6 aylık enflasyon farkını alacak. Memur ve emekli yılın ikinci yarısına zamlı maaşlar ile devam ederken asgari ücretli için ara zammın olup olmayacağı merak ediliyor.

“BELKİ ARTIRMAK GEREKECEK”

TGRT Haber’in canlı yayınına katılan AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, açıklamalarda bulundu. Tayyar, asgari ücretli için ara zam ihtimalini açıkladı. Tayyar, Orta Doğu’daki savaşın Türkiye’ye olan etkisine vurgu yaptı.

Tayyar, Merkez Bankası’nın son gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin sabit bırakıldığını hatırlatarak, “Faizin sabit bırakılmasıyla yetinilse bunu bir başarı olarak görüyorum. Belki faizleri artırmak gerekecek. Yüksek faiz ortamında Türkiye'nin yeni yatırımları teşvik etmesi, yeni kredi paketleri açması falan kolay gözükmüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Tayyar, akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeye zam olarak yansıyacağını kaydederek, Temmuz’da asgari ücretliye ara zammın gelip gelmeme ihtimaline açıklık getirdi.



ŞAMİL TAYYAR’DAN ARA ZAM AÇIKLAMASI

Tayyar, asgari ücretli için ara zam ihtimalini şu sözlerle açıkladı:

“Asgari ücretin ikinci kez artırılma ihtimalinin artacağını düşünüyorum. Hükümet yapar yapmaz o ayrı bir şey ama bu konudaki baskıların artacağını düşünüyorum. Çünkü Ocak’tan Temmuz’a kadar çalışanların maaşlarında çok ciddi bir erime söz konusu olacak. Fiyatlar inanılmaz derecede artacak. Asgari ücretli, memurlar ve emekliler daha fazla talepte bulunacak. Bu baskıyı oluşturacak kesimler”



“SANDIK” DETAYI

Asgari ücretli, memur ve emeklinin sandığı etkilediğini kaydeden Tayyar, son dönemde örgütlenmelerin arttığını ve kamuoyunu etkilediklerini belirterek “Bu çevrelerden gelecek yoğun baskıların siyaset üzerindeki etkisini önümüzdeki dönemde daha fazlaca başlayacağız” dedi.



“İZAH ZORLAŞACAK”

Türkiye’nin Avrupa ile kıyasla pandemiden sonra iki gecikmeli normale döndüğünü belirten Tayyar, “Normale döndükten sonra da o eski ivmeyi bir türlü beklendiği gibi sağlayamıyor. Tam böyle patinaj yaptığı ve tekeri çamurdan kurtarmaya başladığını düşündüğümüz anda savaş patladı. Böyle olunca toplumun belli bir kesimi zaten durum iyi değildi; ‘Savaşı bahane etmeyin’ diyor. Akaryakıt zammına savaş nedeniyle gelen artışa da öfkeli. Dolayısıyla savaştan kaynaklanan olumsuzlukların kamuoyuna izaha da zorlaşacak, söyleyeyim”