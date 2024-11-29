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ASGARİ ÜCRETTE 26 BİN 500 İDDİASI | İlk kez gündeme geldi... "Erdoğan'ın ekstra bir talebi yokmuş" diyerek açıkladı: TÜRK-İŞ yüzde 50 ile masaya oturacak!

29.11.2024 10:02
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Asgari ücret zammında ilk kez 26 bin 500 TL rakamı gündeme geldi. Neredeyse 85 milyonun tamamını etkileyecek olan 2025 asgari ücret zammında artık son düzlüğe girilirken; yeni tahminler, rakamlar da gündeme geliyor. Son olarak "2025 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt veren, SGK Uzmanı Melis Elmen, 26 bin 500 rakamına dikkat çeken ilk isim oldu. Asgari ücret zam tahminin açıklayan Elmen; Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili detayı ise "Ekstra bir talebinin olmayacağını söylüyorlar" dedi.

ASGARİ ÜCRETTE 26 BİN 500 İDDİASI | İlk kez gündeme geldi... "Erdoğan'ın ekstra bir talebi yokmuş" diyerek açıkladı: TÜRK-İŞ yüzde 50 ile masaya oturacak!

Asgari ücrette son düzlüğe girildi, beklenti yükseldi, ilk kez 26 bin 500 TL rakamı gündeme geldi... Milyonlar adeta her şeyi bıraktı, gözünü kulağını asgari ücret zammına dikti. Evlisi, bekarı, genci, yaşlısı; 7 'den 70 neredeyse herkes yapılacak zam oranını merak ederken "2025 asgari ücret e kadar olacak?" sorusu gündemden düşmüyor. İşçi ve işveren kesiminin masaya hangi rakamlarla oturacağı da yavaş yavaş netleşirken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili paylaşılan yeni detay dikkat çekti. İşte 2025 asgari ücret zammında son durum...

ERDOĞAN'IN ASGARİ ÜCRET MESAJI SONRASI TAHMİNLER DEĞİŞTİ

Asgari ücret zammında son olarak işaret edilen rakam daha çok heyecan biraz da şaşkınlık yarattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücretle ilgili "Çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz" mesajı sonrası beklentiler ve tahminler değişmişti.

erdogan asgari ücret

YÜZDE 44 MÜ YÜZDE 21 Mİ DİKKATE ALINACAK?

Maaşlara 2024 yıl sonu enflasyonuna göre yüzde 44 oranında bir zam yapılabileceği iddiası kulislerde konuşulurken; bir kesim de 2025 enflasyon tahmini olan yüzde 21 oranında bir zam yapılabileceğini belirtiyor.

ARADAKİ FARKA DİKKAT ÇEKTİ: YÜZDE 32,5

Tüm Türkiye asgari ücret zammı için gerçekleşen enflasyonun mu yoksa hedeflenen enflasyonun mu dikkate alınacağını merak ederken TV100 canlı yayınına bağlanan SGK Uzmanı Melis Elmen, iki enflasyon arasındaki farkın yaklaşık yüzde 32,5 olduğuna dikkat çekti.

2025 asgari ücret

ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Aralık ayı başında başlayacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantılarında düğümün çözüleceğini belirten SGK Uzmanı Elmen, “Asgari ücret Tespit Komisyonu toplantılarına yüzde 25 ile başlayacaklar. Pazarlıkta belli bir noktaya çıkılacak. Yüzde 32,5’e varacaklar. Ama tahminimiz yüzde 40 civarı bir zam yapılması. En fazla ise yüzde 50’ye çıkılabilir” diye yorumda bulundu.

zam

TARAFLARDAN KİM NE KADAR ZAM İSTİYOR?

İşçi, işverene ve hükümetin yapacağı zam görüşmelerinde masaya hangi rakamların geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Özgen, "TÜRK-İŞ yüzde 40-50 talebi ile gidiyor. TİSK yüzde 35 olarak gidiyor. Hükümet temsilcileri ise yüzde 25-32 ile gidecek. Hükümet OVP planı nedeni ile yüzde 32’yi diretecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bununla ilgili ekstra bir talebinin olmayacağını söylüyorlar. Ama yüzde 35-40’ı çok masada tutuyorlar" dedi.

26 BİN 500 TL DETAYI

Türkiye'de bir kişinin şu an için geçim maliyetinin 26 bin 500 TL olduğuna dikkat çeken Özgen, "Resmi rakam 26 bin 500. İstanbul için bakıldığında rakam 60 bin liralara varıyor. Yüzde 35 zam yapıldığında 22.500 TL civarına denk geliyor ve yine enflasyon altında kalınıyor” diye konuştu.

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SGK uzmanı yinede asgari ücret zam oranının yüzde 35’in üzerine çıkılmasının, kamuoyu tarafından çok da beklenmediğini de dile getirdi.

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