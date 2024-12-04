'Asgari ücrette bu rakamın üstü sürpriz olur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoda olacak maksimum rakamı verdi

Asgari ücretliler, özel sektör çalışanları ve diğer çalışanlar zam görüşmelerinin yapıldığı ay olan Aralık'ta yeni maaşlarını merak ediyor. Memur ve emekliler enflasyon verilerini yakından takip ederken asgari ücretliler gözünü 10 Aralık'a dikti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez 6 gün sonra toplanacak. Ardı sıra gelen toplantıların ardından yeni asgari ücretin yeni yıldan önce duyurulması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM OLMAMIŞTI

En son geçen sene belirlenen asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. Yüksek enflasyon ara zam tartışmalarını beraberinde getirse de hükümet sıkı para politikası duruşundan taviz vermeyerek ara zam yapmamıştı. Ara zammın olmaması vatandaşların 2025 asgari ücretine olan merakını daha da artırdı.

TAHMİNLER NELER?

Birçok uzmandan farklı tahminler gelse de çoğu tahmin yüzde 25 ila yüzde 30 olması yönünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesi halinde asgari ücretin nasıl şekilleneceği ise merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da hem kendi tahminini hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girdiği senaryoyu yorumladı.

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan Erdursun asgari ücretle ilgili şu ifadeleri kullandı;

Asgari ücret konusunda asgari ücretin 22 bin lira bandında olacağını düşünüyorum. Asgari ücretin 1 Ocak 2024'te 17 bin lira olduğundaki değerine ulaşması için en az 23.500 lira olması gerekiyor. Yani yüzde 45'ler civarında bir artış olması gerekiyor ki 2024'ün 1 Ocak'ındaki değerine ulaşsın. Ama ben asgari ücretin 23 bin 500 lira olacağını zannetmiyorum.

"BU RAKAMIN ÜZERİ SÜRPRİZ OLUR"

Asgari ücrete yüzde 25-30 arasında bir artış yapılacağını öngörüyorum. Büyük ihtimalle işçi sendikaları bunu kabul etmeyecektir, masayı terk edecektir. Cumhurbaşkanı da devreye girerse 23 bin lira maksimum olacak rakam olarak görüyorum. Bunun üzerindeki rakamlar sürpriz olur. Bir yandan enflasyonla mücadele ediyor hükümet.

"22 BİN LİRA BANDINDA OLMASINI BEKLİYORUM"

Mücadele ederken ortaya şöyle bir fotoğraf çıkıyor; Ekonomide kriz var, biz mücadele ediyoruz. Bu ekonomideki krizin faturasını da asgari ücretlilere, emeklilere, memurlara kesiyoruz anlamı da çıkıyor. Artış yapmayalım yoksa enflasyon hedefine ulaşamayız diye açıklamalar yapılırken sanki bu ekonomik krizin sorumlusu ücretliler, emekliler, memurlar gibi bir durum da ortaya çıkıyor. Ama bu kişilerin suçu günahı yok. Ben 22 bin bandından bir asgari ücret bekliyorum.

"ÇALIŞANLARIN YÜZDE 50'Sİ ASGARİ ÜCRETLİ"

Asgari ücret en alt ücret, mesleğe giriş ücreti ama Türkiye’de ortalama ücret olmuş. Asgari ücretle çalışanların sayısı, normal çalışma hayatında olanların yüzde 50’si, asgari ücretle çalışıyor. Bu başlı başına bir kriz.