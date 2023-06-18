Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? 'Kırmızı çizgi' detayı 8 yıldır değişmedi! İpucu bu tabloda...

Türkiye yeni asgari ücret tutarını merak içinde bekliyor. Temmuz ayında açıklanması beklenen zamlı asgari ücret rakamı için pazarlık görüşmeleri başladı. Merak edilen sorunun yanıtı için TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı rakamları önemli bir ipucu barındırıyor.

TÜRK-İŞ'TEN MAYIS AYI RAPORU

Show Haber'in haberine göre; açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına bakılarak hesaplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kanadını temsil eden, yani pazarlık masasındaki sendika olan TÜRK-İŞ her ay rakamları paylaşıyor. Mayısta TÜRK-İŞ açlık sınırını 10.360 TL olarak hesaplamıştı.

4 YILLIK TABLODA PARALELLİK DİKKAT ÇEKTİ

2018'den 2022'ye dek asgari ücret ve açlık sınırı rakamlarında ortaya çıkan tablo ise şöyle:

2018 açlık sınırı: 1.608 lira

Asgari ücret: 1.603 lira

Asgari ücret: 1.603 lira 2019 açlık sınırı: 1.941 lira

Asgari ücret: 2.020 lira

Asgari ücret: 2.020 lira 2020 açlık sınırı: 2.163 lira

Asgari ücret: 2.324 lira

Asgari ücret: 2.324 lira 2021 açlık sınırı: 2.589 lira

Asgari ücret: 2.825 lira

2023'ün başında ise TÜRK-İŞ açlık sınırını 8 bin 130 lira olarak hesaplamış, asgari ücret de 8 bin 506 lira olmuştu.

'YÜZDE 30' İDDİASI

TÜRK-İŞ masaya yine açlık sınırı, yani 10 bin 360 lira ile oturursa asgari ücret zammının yüzde 30'u geçmeyeceği tahmin ediliyor. Bu da asgari ücretin en fazla 11 bin TL olması anlamına geliyor.

TÜRK-İŞ'TEN İLK TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının devamında yaptığı açıklamada herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade etmiş, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. TÜRK-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” demişti.