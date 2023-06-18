FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? 'Kırmızı çizgi' detayı 8 yıldır değişmedi! İpucu bu tabloda...

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? 'Kırmızı çizgi' detayı 8 yıldır değişmedi! İpucu bu tabloda...

18.06.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışan nefesini tuttu, asgari ücret pazarlığından çıkacak rakama odaklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz günlerde ilk kez toplanmış, toplantının ardında TÜRK-İŞ'ten açıklama gelmişti. Gözler komisyonun ikinci toplantısına çevrilirken "Zamlı asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun yanıtı için ipucu olabilecek önemli bir detay dikkat çekti. Buna göre 8 yıldır değişmeyen tablo, 2023 asgari ücretine de ışık tutuyor. İşte detaylar...

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? 'Kırmızı çizgi' detayı 8 yıldır değişmedi! İpucu bu tabloda...

Türkiye yeni asgari ücret tutarını merak içinde bekliyor. Temmuz ayında açıklanması beklenen zamlı asgari ücret rakamı için pazarlık görüşmeleri başladı. Merak edilen sorunun yanıtı için TÜRK-İŞ'in açıkladığı açlık sınırı rakamları önemli bir ipucu barındırıyor.

TÜRK-İŞ'TEN MAYIS AYI RAPORU

Show Haber'in haberine göre; açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin gıda harcamasına bakılarak hesaplanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kanadını temsil eden, yani pazarlık masasındaki sendika olan TÜRK-İŞ her ay rakamları paylaşıyor. Mayısta TÜRK-İŞ açlık sınırını 10.360 TL olarak hesaplamıştı.

abab

4 YILLIK TABLODA PARALELLİK DİKKAT ÇEKTİ

2018'den 2022'ye dek asgari ücret ve açlık sınırı rakamlarında ortaya çıkan tablo ise şöyle:

  • 2018 açlık sınırı: 1.608 lira
    Asgari ücret: 1.603 lira
  • 2019 açlık sınırı: 1.941 lira
    Asgari ücret: 2.020 lira
  • 2020 açlık sınırı: 2.163 lira
    Asgari ücret: 2.324 lira
  • 2021 açlık sınırı: 2.589 lira
    Asgari ücret: 2.825 lira

2023'ün başında ise TÜRK-İŞ açlık sınırını 8 bin 130 lira olarak hesaplamış, asgari ücret de 8 bin 506 lira olmuştu.

321123

'YÜZDE 30' İDDİASI

TÜRK-İŞ masaya yine açlık sınırı, yani 10 bin 360 lira ile oturursa asgari ücret zammının yüzde 30'u geçmeyeceği tahmin ediliyor. Bu da asgari ücretin en fazla 11 bin TL olması anlamına geliyor.

AA-20230613-31417615-31417611-ASGARI_UCRET_TESPIT_KOMISYONU_ILK_TOPLANTISI_SONA_ERDI

TÜRK-İŞ'TEN İLK TOPLANTIDAN SONRA AÇIKLAMA

TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının devamında yaptığı açıklamada herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade etmiş, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. TÜRK-İŞ olarak talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz” demişti.

İlginizi Çekebilir

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

 Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

 Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3. taksitler... 'Bayramdan önce ödeyeceğiz'3. taksitler... 'Bayramdan önce ödeyeceğiz'
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için tarih belli olduEmekli maaşları ve bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
Erdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleriErdoğan'ın 'faiz' mesajı gündem olmuştu! Bakan Şimşek'ten 'Merkez Bankası' sözleri
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Hem otogar hem havalimanı! Akın akın gidiyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Belirsizlik ortadan kalktı, elimiz güçlü'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Belirsizlik ortadan kalktı, elimiz güçlü'

3. taksitler... 'Bayramdan önce ödeyeceğiz'

3. taksitler... 'Bayramdan önce ödeyeceğiz'

Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…

Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Kocası ve sevgilisini arabada yakaladı! Ortalık bir anda karıştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.