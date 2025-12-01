FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücrette kritik geri sayım: Milyonlarca çalışanın gözü zam oranında!

Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve özel sektör çalışanı, yeni yılda yapılacak asgari ücret zammını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında başlayacak toplantılarıyla birlikte 2026 yılı zammı netleşecek. İlk toplantı ne zaman yapılacak? Rakamlar ne zaman konuşulmaya başlanacak? Kaç toplantı sonucunda asgari ücret belirlenecek? İşte tüm detaylar ve uzmanların en güçlü senaryo tahminleri...

Asgari ücrette kritik geri sayım: Milyonlarca çalışanın gözü zam oranında!
Ezgi Sivritepe

Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret maratonu resmen başladı. Milyonlarca çalışanın geçim kaynağı olan asgari ücret, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir merak konusu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı içerisinde yapacağı toplantılar, 2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesinde kritik rol oynayacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon, yoğun bir mesai harcayarak en uygun rakamı belirlemeye çalışacak.

Toplantıların ne zaman başlayacağı ve hangi tarihlerde yapılacağı henüz netlik kazanmazken, kulislerde çeşitli senaryolar konuşuluyor. İşçi sendikaları, enflasyon rakamları ve hayat pahalılığını gerekçe göstererek yüksek bir zam talep ederken, işveren tarafı ise işletmelerin maliyetlerini göz önünde bulundurarak daha makul bir artıştan yana. Hükümetin ise her iki tarafı da memnun edecek bir orta yol bulmaya çalışacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun genellikle Aralık ayının ilk haftasında toplanmaya başladığını ve birkaç hafta süren müzakereler sonucunda yeni asgari ücretin belirlendiğini belirtiyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, komisyonun genellikle üç veya dört toplantı yaptığı görülüyor. Bu toplantılarda taraflar, kendi görüşlerini ve taleplerini dile getirerek ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor.

Asgari ücretin belirlenmesinde en önemli faktörlerden biri enflasyon rakamları. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri, asgari ücret zammının belirlenmesinde önemli bir referans noktası oluşturuyor. Bunun yanı sıra, işsizlik oranları, ekonomik büyüme ve diğer makroekonomik göstergeler de asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınıyor.

2026 yılı için asgari ücret zammı konusunda çeşitli tahminler yapılıyor. Bazı uzmanlar, enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle yüksek bir zam beklerken, bazıları ise ekonomik koşulların zorluğu nedeniyle daha düşük bir artış olabileceğini öngörüyor. En güçlü senaryolardan biri, asgari ücrete enflasyon oranında bir zam yapılması ve bunun üzerine refah payı eklenmesi olarak değerlendiriliyor. Ancak, bu konuda kesin bir şey söylemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının sonuçlarını beklemek gerekiyor.

Asgari ücret maratonu başlarken, milyonlarca çalışanın umutları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği kararda. Tarafların yapıcı bir diyalog içerisinde bulunarak, hem çalışanların geçim sıkıntısını giderecek hem de işverenlerin maliyetlerini gözeterek adil bir zam oranında anlaşması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılar, Türkiye ekonomisi ve milyonlarca ailenin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için 'Ek ödeme' tavsiyesi! Rakam verdiAsgari ücret için 'Ek ödeme' tavsiyesi! Rakam verdi
Anadolu'daki ilimizde büyük 'altın' heyecanıAnadolu'daki ilimizde büyük 'altın' heyecanı

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.