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Asgari ücrette o rakamlar için 'ayıptır, günahtır' dedi! 'İkisinin de kabul edilebilir yanı yok'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
08.12.2024 14:26
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Asgari ücret ne kadar olacak? TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan yeni bir açıklama geldi. Atalay, kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirtip “Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır” dedi.

Asgari ücrette o rakamlar için 'ayıptır, günahtır' dedi! 'İkisinin de kabul edilebilir yanı yok'

Türkiye, yeni asgari ücretin ne kadar olacağına kilitlendi. Milyonlarca kişiyi etkileyecek yeni asgari ücret rakamlarının belli olması için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek. TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da dikkat çeken bir asgari ücret açıklaması geldi. Atalay, Zonguldak’ta şehit madenci aileleri ile bir araya geldi. Genel Maden İşçileri Sendikası ve Zonguldak Maden Şehidi Aileleri Derneği’nin düzenlediği kahvaltı programına Vali Osman Hacıbektaşoğlu, TÜRK İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, sendika yöneticileri ve şehit madenci aileleri katıldı.

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"25 SENE KİMSENİN BAKTIĞI YOKTU, SON YILLARDA GEÇİM ÜCRETİ OLDU"

25 sene önce asgari ücrete kimsenin önem vermediğini belirten Ergün Atalay, “Bundan 25 sene evvel, asgari ücrete kimsenin baktığı yoktu, kimsenin aklına gelmiyordu. Asgari ücret 20 kalemi ilgilendiren, belirleme ücreti. Ama maalesef öyle bir geldik ki son yıllarda, geçim ücreti oldu. 10 sene önce sayı 2-3 milyon civarındaysa şimdi Türkiye’nin en büyük sözleşmesi, 9 milyon civarında arkadaşımız, insanımız var. Bunların genellikle yüzde 99’u sendikasız” dedi.

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ASGARİ ÜCRET KOMİSYONUNDA KUAFÖR, AŞÇI VE GAZETECİ VAR

Bu sene 5 kişi ile komisyonda yer alacaklarını belirten Atalay, “Biz 3 dönemdir, şöyle bir uygulama yapıyoruz. Komisyon 5 kişilik, 4 tanesi asgari ücretli. Bu sene bir kuaför kızımız var, aşçı bir kızımız var. Gerede’den Karayolları taşeron işçisi var. Bir de basın mensubu var bu sene. Geçen sene enerji işçisi, avm işçisi vardı bu kişileri bire bir tanımıyoruz. Arkadaşlarımız vilayetlerden buluyorlar” diye konuştu.

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'ÖNGÜRÜLEN YA DA YAŞANAN ENFLASYON RAKAMLARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL'

Kamuoyunda konuşulan öngörülen enflasyon ile yaşanan enflasyon oranlarının kabul edilemez olduğunu belirten Atalay, “Benim için ikisinin de kabul edilebilir bir yanı yok ancak komisyon karar verecek. Asgari ücretle ilgili öyle bir noktaya geldik ki, 10 sene önce emekli asgari ücretten yüzde 50 fazla alıyordu, şu an altında alıyor. Asgari ücretin yukarı çekilmesiyle ilgili Merkez Bankası, işveren örgütlerinin açıkladığı rakamların kabul edilebilir bir tarafı yok, ayıptır günahtır. Bu rakamlar çerçevesinde asgari ücret görüşmeleri olmaz, konuşulacak oturulacak rakamlar değil” dedi.

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"ENFLASYONUN BİR AN EVVEL DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR"

Enflasyonun daha derin hissedildiğini söyleyen Atalay, “Rakamdan ziyade insanın insanca yaşayabileceği, nefes alabileceği bir ücret olması lazım. Sen asgari ücrete bir rakam koyarsın, enflasyon devam ettikçe asgari ücretin ne önemi ne özelliği var. Enflasyonun da bir an evvel dizginlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

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MÜSİAD’IN TEKLİFİ, 'HİÇ UYGUN DEĞİL'

MÜSİAD’ın açıkladığı asgari ücret oranını değerlendiren Atalay, “Hiç uygun değil. İş veren, patron arkadaşlarımız tabii ki onlar da olacak bu ülkede, onlara da ihtiyacımız var ama onlar şöyle bir baksınlar, ‘Ben bu rakamı söylediğim zaman asgari ücretlinin eline ne geçecek, bu adam bu ücretle kaç gün geçinecek.’ Yani kendileri böyle bir baksın. Yarın kimin başına ne geleceği hiç belli değil. Onun için emeklinin, asgari ücretlinin talebine kulak versinler. Ülkeyi yönetenler adil paylaşım diyorlar önce işçiye yapsınlar, emekliye yapsınlar, asgari ücretliye yapsınlar” ifadelerini kullandı.

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KOMİSYON DİYECEK, BİZ ARKASINDA DURACAĞIZ

Öncelikle hükümet ve işveren tarafının rakam açıklamasını beklediklerini ifade eden Ergün Atalay, “Komisyon diyecek biz bunu istiyoruz, biz de onun arkasında duracağız. Onu ben yönetime getireceğim, onu ben başkanlar kuruluna getireceğim. Geçen sene komisyon, başkanlar kuruluna geldi anlattılar taleplerini biz de hükümete götürdük. Yani onlar demeden benim resmi görevim yok, ben TÜRK İŞ başkanıyım. Ben burada onların önünde gitme, sıkıntılarıyla ilgili gayret etmeyi arzu ediyorum. Bunun için de DİSK ve Hak İş ile ortak bir açıklama yaptık bugün” ifadelerini kullandı. (DHA)

Kritik tarihe 2 gün kala 'asgari ücret' açıklaması geldi! Kritik tarihe 2 gün kala 'asgari ücret' açıklaması geldi!

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