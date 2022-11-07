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Asgari ücrette refah payı, EYT, kadro… Türkiye’nin gözü kulağı Kabine Toplantısı'nda olacak!

07.11.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Kabine toplantısının ardından açıklama yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomik gelişmelere ilişkin de önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Memur, emekli, işçi ve asgari ücret zammında sona yaklaşılırken refah payı konusunun da kabine toplantısında konuşulacağı öğrenildi. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, başörtüsü düzenlemesi… İşte detaylar…

Asgari ücrette refah payı, EYT, kadro… Türkiye’nin gözü kulağı Kabine Toplantısı'nda olacak!

Türkiye’de herkesin gözü kulağı; memur, emekli, işçi ve asgari ücret zammı, EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları ilgili gelecek son dakika haberlerine çevrildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Kabinenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklama yapacağı öğrenildi.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA DÜZENLEMESİ TEKLİFİ

Aileyi güçlendirecek başörtüsüne anayasal güvence getirmeye yönelik anayasa değişiklik süreci devam ediyor. Taslak metin tamamlandı.

Düzenlemenin kabul edilmesi veya referanduma gitmesi için muhalefetin tavrı belirleyici olacak. AK Parti heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin ardından Meclis gündemine gelecek düzenleme, kabine toplantısında da kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması da bekleniyor.

EYT, KADRO, DESTEK ÖDEMELERİ…

Kabinenin ekonomi başlığı da yoğun. Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak.
Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.

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DIŞ POLİTİKA VE TÜRKİYE'NİN İMZASININ OLDUĞU KÜRESEL ÇÖZÜMLER

Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak. Peş peşe Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan ile gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklarda masada olacak.

TOKİ UCUZ KONUT KAMPANYASI

Birçok ilde evlerin yerleri, teslim tarih ve kura detayları belli olurken TOKİ aracılığı ile dar gelirli ailelere yapılacak ucuz evlerle ilgili son durum da yine ilgili bakanlar tarafından kabinede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulunacak.

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EYT DÜZENLEMESİ

Emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm önerisinin düzenlemeyle güvence altına alınacağı EYT değişikliği ve çalışmalardaki son durum da Kabine gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesiyle ilgili brifing aldıktan sonra bir karar çıkması durumunda bunu kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Erdoğan EYT ile ilgili katıldığı bir canlı yayında şu açıklamaları yapmıştı:

"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."

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asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan EYT kabine açıklaması kamu çalışanlarına refah payı

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