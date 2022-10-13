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Asgari ücrette son dakika! Herkes onu beklerken emekli zammı için hesaplamalar bitti, maaşlar değişiyor...

13.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ve EYT hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor! Milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücret zammında. Enflasyon üstünde bir zam planlanırken EYT'lilerin hesaplamaları da sürüyor. Memur ve emekli zammı için de Aralık ayı oldukça önem taşıyor. Hem çalışanlar hem de dar gelirliler için üç önemli gelişme söz konusu! İşte son dakika haberinin detayları...

Asgari ücrette son dakika! Herkes onu beklerken emekli zammı için hesaplamalar bitti, maaşlar değişiyor...

Son dakika… EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1,5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek. Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1,5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Maaş hesabında ise rakamlar netleşmeye başladı. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

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İLK ETAPTA 1,5 MİLYON KİŞİ

Sabah’ta yer alan haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, emekli, çalışan ve dar gelirlinin durumlarının düzeltilmesi için gelecek günlerde üç önemli düzenleme yapılması gündeme geldi.

EYT kapsamında yaklaşık 3-4 milyon kişi bulunuyor. Yapılacak düzenleme kapsamında ilk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. Daha sonrada prim gün sayılarına göre bir kademelendirme yapılması gündeme alındı. Böylece geri kalan 2-3 milyon EYT'li de kademeli olarak emeklilik hakkı kazanmış olacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLABİLİR

AK Parti yönetimi ve milletvekilleri, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine getirilmesini istiyor. Vatandaşın emekli aylığı ile ilgili beklentisi ilgili bakanlıklar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da iletildi. Bu yönde bazı bazı hazırlıklar ve hesaplamalar yapıldığı belirtiliyor.

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EMEKLİ MAAŞINA 3600 EK GÖSTERGE FARKI

3600 gösterge düzenlemesi 1 Ocak 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek. Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüz binlerce kişi olduğu belirtiliyor.

AK Parti kurmayları yılbaşı itibari ile emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor. Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımlar olacağı için kamuya alınacak personel sayısının oldukça yüksek olması bekleniyor.

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EYT’DE İLK MAAŞLAR ŞUBAT AYINDA

EYT sorununun Meclis’e taşınmasının ardından 2023 yılı bütçesinin belirlenmesiyle yasanın Ocak ayında yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Sayıları 6 milyonu aşkın EYT’linin ocak ayında yasa çıktıktan sonra yapacakları emeklilik başvurusu sonrası Şubat ayında ilk maaşlarını alması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
EYT
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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ben 2003 girisliyim yasim 40 7000 gunum dolmasina 2 senem var 42 yasimda primim dolcak ve 60 yasima kadar beni fabrikada kim tutar bastonlami ise gideyim 48-50 yaş olsa amenna diyecegim avrupada bu yaslarla emekli oluyorlar ama herkezin sosyal aktivesini yapabiliyor etini butunu rahatca alabiliyor her yil tatiline gidebiliyor ama yasam standarlari yuksek bizim Türkiye Cumhuriyeti avrupadan daha cok calisiyor biz yipraniyoruz avrupa insanlari 60 yasindayken bizden daha sagliklilar onlar 5 yildizli otellerde tatil yapiyorlar turkiye Cennet vatani deniz bize 500 km uzakliktayken cadirkuruyoruz
Hey gidi koltuk sevdası. Sen nelere kadirsin? Daha dune kadar, secimi kaybetsem de meclisten geçirmem diye bas bas bağıranlar eyt aralıkta gelecek! diye hava atıyor. Asgari ücret 8500 den aşağı olmaz tahminleri havalarda uçuyor. Memura ve emekliye % 50 hatta 60 zamdan bahsediliyor. Bunları kessen yapmazlardı. Ne oldu da böyle 180 derece döndüler? Altın yumurtlayan tavuk kaçıyor, para, pul, mal, mülk, gemiler pardon gemicikler elden gidiyor, mahkeme kapıları, soruşturmalar kapıya dayanacak korkusu bastı. Saraylara, 1500 tane korumalı konvoylara, uçaklara elveda diyemiyorlar...
ya yeter be yeter 6 ay kala başlıyorsunuz hergün yok eyt şu olcak yok asgari ücret şu olcak hergün bire bir katıp aynı haberi yeni bişeymiş gibi ortada bişey varmış gibi yazıp yazıp duruyorsunuz önceden son bir ay kala başlardınız 6 ayda bir yapılan zammın ertesi gün peşine haber yapmak nedir be

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